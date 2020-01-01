拉什福德对受伤离场深感遗憾 极可能无缘双红会

这位英格兰国脚在对阵狼队的比赛中被迫离场，现在他将在周末前往安菲尔德之前接受检查。

马库斯·拉什福德在足总杯第三轮对阵狼队的重赛中因为背伤一瘸一拐地下场，这让他能否参加周日对阵利物浦的比赛成为了一个极大的疑问。

这位英格兰国脚在周三老特拉福德的比赛中下半场替补出场，但只坚持了17分钟就被迫下场。

在第67分钟，胡安·马塔接安东尼·马夏尔的传球破门，以1-0的比分锁定了曼联下一轮的席位。

曼联主帅索尔斯克亚在赛后证实，拉什福德的背部有问题，并且再次受伤。

他现在将接受红魔队医的检查，然后他们将在安菲尔德挑战英超领头羊。

赛后，拉什福德在推特上表示，他对不得不提前离场感到遗憾。

他说：“我不想让我的队友、俱乐部和最重要的球迷失望，所以我今晚竭尽全力继续比赛，结果很遗憾被换下。”

“为了进入下一轮，小伙子们完成了顶级的工作。”

拉什福德在64分钟后替补詹姆斯上场，重赛陷入0-0的僵局。

15分钟多一点后，这名已经在小心移动的前锋，被狼队的后卫马特·多赫蒂重重地铲倒在地。

尽管发出了换人的信号，拉什福德还是在场上坚持了90秒，因为他的队友杰西·林加德还没有准备好上场。

索尔斯克亚后来承认他的换人“适得其反”。

失去拉什福德对曼联来说是一个巨大的打击。这位青训毕业生本赛季在所有比赛中出场31次，攻入19球，并贡献5次助攻，高居队内射手榜榜首。