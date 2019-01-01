拉什福德：在足球里无处可藏 曼联球迷值得更好

红魔的前锋在最近几周面临了很多的批评，索尔斯克亚的球队难以找到一个有活力的团队。

马库斯·拉什福德承认在足球中没有藏身之处，这位在个人层面上挣扎的球员承认曼联最近“不够好”。

由于卢卡库的离开，这名曼联青训球员希望在2019- 2020赛季获得了他渴望已久的中锋位置。

然而拉什福德本赛季至今只有三个进球，其中两个来自点球，他的失败反映了曼联作为一个整体的失败，不稳定性继续困扰着红魔。索尔斯克亚的球队在积分榜仅列下游，他们在8场英超联赛中只得到了9分。

拉什福德承认，在令人沮丧的情况下，比赛标准有所下滑，现在轮到赛场上的球员们来为不满的球迷们带来希望，并带来好运。

这位21岁的前锋在社交媒体上说：“在足球里你无法藏起来，过去几周的表现还不够好。我本人作为一名曼联球迷，这很伤人。你们应该得到更好的。我们知道我们需要改进，这是我们作为一个球队和俱乐部的唯一目标。”

不幸的是，对于曼联来说，事情不会变得更容易。排名榜首的利物浦本赛季还没有丢掉一分，他们将在国际比赛日结束后立即造访老特拉福德。

索尔斯克亚已经看到了人们对他未来的疑问，如果红魔在与他们死敌的比赛中失利，他的疑问将会更加严重。

拉什福德在英格兰的位置现在被认为受到了威胁，而他继续面临着关于他是否适合中锋位置的批评。

拉什福德知道，人们对他和他周围的人都有更高的要求，如果曼联的萎靡不振继续下去，改变是不可避免的。