拉什福德回应批评：为什么做慈善总要有动机？我只想做正确的事

这位曼联球星表示他场外的成功有助于他的慈善工作，反之亦然。

马库斯-拉什福德在社交媒体上回击了对他个人代言的批评，他问为什么人们在慈善工作中总是寻找别有用心的动机。

在过去的一年半时间里，拉什福德一直致力于帮助有需要的儿童，他因此获得了英帝国勋章。正因为如此，再加上他在曼联和英格兰国家队的职业生涯，拉什福德成为了英国最知名的运动员之一。而他说他不应该因为利用这种认可来帮助自己和他的社区而受到批评。

他的评论是在《观察家》对他进行专题报道之前发表的。

拉什福德在推特上写道：“刚听说《观察家》计划明天发表一篇关于我的报道，讲述我在过去18个月里是如何从商业上受益的。澄清一下，我不需要和品牌合作。我之所以选择合作，是因为我想要在球场外的慈善工作中取得进展，而我所获得的大部分赞助费都是为了这一点。”

“去年夏天，130万儿童获得了食物支援，通过我与巴宝莉的合作关系，孩子们放学后有一个安全的地方，可以在那里吃饭，继11月的投资之后，孩子们今年暑假有了安全的地方可去，而因为我和麦克米伦出版社的合作关系，八万个孩子现在有了属于他们自己的书。”

“在英国政府决定采取我的措施之后，我会不会有更大的商业吸引力？这是肯定的。但我也是曼联和英格兰国家队的球员。为什么做善事总要有动机呢？为什么我们就不能做正确的事呢？”

这位曼联球星目前正在处理肩伤，索尔斯克亚表示，目前还不清楚拉什福德是否必须在今年夏天进行手术。