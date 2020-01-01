拉什福德博格巴已回归 曼联满员迎接赛季重启

英超在两周内回归，红魔已经在为争夺前四做好了准备。

英超本周确认了下一轮比赛的开球日期和时间，并立即注意到一些球队将在11天内踢4场比赛。

当然，俱乐部现在可以在替补席上有9名球员，而不是7名，同时替补球员的数量也从3名增加到5名。

然而，利物浦队医安迪·伦肖说，在漫长的停赛之后，在如此短的时间内打了这么多的比赛，意味着现在受伤的可能性是“巨大的”。

其他球队

“一个简单的事实是，球员的身体不能承受他们回归后需要承受的负荷。”他告诉够力足球。

因此，曼联正在竭尽全力确保索尔斯克亚的每个队员都能在两周后对阵热刺的复赛第一场比赛前达到最佳身体状态。

球员们已经回到卡灵顿训练基地两周了，他们的教练对他们的健康水平很满意。

一开始，马奎尔等人在保持社交距离的范围训练，但现在他们已经发展到接触训练。

比赛的强度在每个传球阶段都在增加，现在的情况是，索尔斯克亚将有一个完整的阵容参加6月19日的北伦敦之行，因为拉什福德和博格巴已从伤病中恢复。

“每个人看起来都很好。”前锋伊哈洛在曼联官网上说：“跑步，努力工作，踢足球。两人一组，做一些有球训练。每个人都越来越好。”

“每个人都回来了，甚至保罗（博格巴）也恢复了正常训练，拉什也恢复了正常训练。每个人都在正常训练，所以我认为球队已经满员，每个人都准备好了。”

在停赛期间，防止伤病是曼联训练计划的主要考虑因素之一，弗雷德的健康教练图利奥·奥尔塔认为俱乐部对球员的准备工作做得很好。

巴西人奥尔塔在接受够力足球采访时表示：“现在很担心伤病问题，最理想的情况应该是在赛季开始前有一场热身赛。”

“但是，隔离训练对于最大限度地减少因缺乏现场训练而造成的适应能力损失非常重要。”

“当然，这和足球比赛不同，但俱乐部的定位是完美的。这对我们帮助很大，从我们的角度来看，我们正在尽我们所能让弗雷德以良好的状态回到球场上。”

“有一点很重要，那就是高水平的运动是必然会受伤的；这将会发生。但我们的目标是将它们发生的严重程度和频率降到最低。我们认为俱乐部在回归前的训练管理上做得很好。”

事实上，在封城期间，曼联并没有让体能水平下降。球员们被要求遵守严格的训练计划，同时他们的训练过程也被教练组通过视频电话密切监控。

关键是没有一个球员把间歇期当作假期，或者被允许这样做，这意味着他们已经为曼联争夺联赛前四做好了充分的准备，目前俱乐部排名第五，但在剩下9场比赛的情况下仅落后切尔西3分。

“我想每个人都能看到在过去的几个月里球员们的表现和处理情况有多好。”索尔斯克亚说：“他们可以看到我们作为一个俱乐部是如何处理这一切的。”

“球员们保持了良好的状态，这很好。”