拉什福德：从小就是曼联球迷 只想为她效力

拉什福德表示自己从小就是曼联球迷，像利物浦、曼城和埃弗顿这样的球队从来就不是自己的选择。

曼联前锋拉什福德表示自己小时候一直只想效力红魔，从没考虑过加盟其他球队。

拉什福德是曼彻斯特本地人，他在7岁的时候加盟了曼联，在青训营过关斩将之后，他在2016年曼联与中日德兰的欧联杯比赛中为一线队完成了首秀，年仅18岁。

三天后，他完成了英超首秀，那是主场对阵阿森纳的比赛，拉什福德打进英超处子球，帮助球队3-2击败对手。

自那以后，拉什福德就成为了曼联的一线队主力，并为英格兰国家队出场31次。

球员表示自己一直以来只想效力曼联，他说道：“不，利物浦从来就不是我的选择，利物浦、曼城、埃弗顿，这些都不是我的选择，除了曼联，没有我想去的球队，我觉得这是很自然的事情。”

“当时我在为周日联赛的小球队弗莱彻莫斯效力，我们赢得了一项锦标赛冠军，然后当时有很多球探在场。对于我们很多人来说，曼联才是梦想中的球队，每个人成长时都是曼联球迷，而弗莱彻莫斯和曼联一直保持着良好的关系，以前也有很多弗莱彻莫斯的球员去了曼联，所以这是一个很自然的选择。”

曼联将在本轮联赛中遭遇死敌利物浦，拉什福德表示他知道这场德比战有多重要，他说道：“你永远不用被告知这场比赛有多重要，因为你能感受到。”

“每一支俱乐部都有不同的价值观，这是一切东西的碰撞，足球和球迷等等，这绝不仅仅是一场足球比赛那么简单。”