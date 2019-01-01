拉什福德严峻考验：能否媲美姆巴佩等世界巨星

曼联的前锋状态很好，但是如果他想被认为是世界上最好的球员之一，还需要在更大的舞台上有所表现。

在过去的13场比赛中，他进了8个球，带领曼联取得了多年来最耀眼的成绩和表现，有人把他的一些精彩的进攻表现和姆巴佩与进行了比较。

公平地说，拉什福德终于开始稳定地展示他的天赋了，自从他在2016年2月对阵米迪兰特的比赛中上演了令人难忘的两球处子秀以来，他的天赋一直是曼联赛季的亮点。

但在周二，当曼联主场迎战巴黎圣日耳曼的八分之一首回合的比赛，他将被要求将自己最近的状态转换到一个他仍不熟悉的舞台。自从去年12月索尔斯克亚取代穆里尼奥成为主教练以来，取代了卢卡库的拉什福德将面临他作为无可争议的首选前锋以来最严峻的考验。

到目前为止，拉什福德还没有因为在杯赛上的惊人进球而出名。他最重要的进球还是在2017年欧罗巴联赛四分之一决赛，在对阵安德莱赫特的比赛中攻入的制胜一球，以及在半决赛对阵塞尔塔的关键客场进球。

他最近的表现让人们又开始把他与姆巴佩进行了大量而快速的比较，甚至索尔斯克亚也加入其中。

“可以理解会有比较。我只见过姆巴佩一次，每天都和马库斯一起工作……他将成为一名优秀的球员。”曼联主教练说，“我喜欢和他一起工作。我相信大巴黎会像我们看待姆巴佩那样看待马库斯。”

“姆巴佩有着梦幻般的明星之路，有着梦幻般的笑容，有着巨大的热情。”

“前锋并不能真正统治足球，但这两位将在未来10年对足球产生巨大的影响，他们将真正点亮足球。”

不过，尽管那些将拉什福德的比赛与姆巴佩的相提并论的人在比赛风格上来说是有一定道理的，但最近的结果却并非如此。除了欧罗巴联赛的进球，拉什福德还没能在国内和欧洲大陆的淘汰赛中有所作为。

到目前为止，他为曼联在杯赛上的进球来自于对米迪兰特、西汉姆、北安普顿、雷丁、布莱克本、安德莱赫特、塞尔塔、巴塞尔、伯顿、本菲卡、莫斯科中央陆军、约维尔镇，以及后来作为穆里尼奥欧洲之旅替补登场的瓦伦西亚。

把大巴黎的名字加入到他的对阵对手名单中将会证明他是真正准备开始行动的标志性的现代比赛的前锋，在他能够达到这样的水平之前，与姆巴佩等球员的比较还有些为时过早。

姆巴佩在世界杯上四次破门得分，包括60年来第一个由青年球员取得的进球。此外，代表两家不同俱乐部背靠背赢得了国内联赛的冠军，打进了比拉什福德两倍多的进球，完成这些成绩时的姆巴佩仅仅比英格兰巨星还小一岁。

前英格兰球星、英国电信体育节目主持人加里•莱因克尔本周表示：“从心理上讲，我们知道姆巴佩能够应付大型赛事。但我们还不知道拉什福德的情况，因为直到现在他才有机会踢他最喜欢的位置。”

对于拉什福德来说，没有比现在更好的机会让他在比赛的最后时刻真正有所作为，而曼联也没有比现在更好的准备来支持他。在穆里尼奥的领导下，他很少有机会展现自己的才华，即使他有机会，他也很少会抓住比赛的机会。

自从索尔斯克亚执教以来，情况已经发生了变化，曼联10号球员已经和博格巴一起成为了球队前进方向变化的最大受益者。但就像这位管理者在长期内还远远没有做好足够的工作来保住职位一样，拉什福德要实现姆巴佩的目标还有很长的路要走。

然而，带领曼联战胜巴黎圣日耳曼肯定会对他有所帮助的。