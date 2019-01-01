拉什福德：两年前的曼联拿不下这支阿斯塔纳

这位前锋很高兴他的球队能够通过周四在老特拉福德的一场棘手的考验，即使这不是最漂亮的胜利。

马库斯·拉什福德认为曼联在两年前没有这种“团结”，他赞扬了球队在欧联杯首轮中的表现。

曼联在周四主场迎战阿斯塔纳的比赛中以1-0的小胜开启了本赛季的欧战征程。

17岁的格林伍德打入了他的第一个成年队进球，帮助索尔斯克亚的曼联在主场击败了来自哈萨克斯坦的客队。

曼联远没有达到索尔斯克亚所说的最佳状态，但是拉什福德对他在老特拉福德的表现很满意。

拉什福德对记者说：“这不是最好的表现，但有很多正面的东西，这很难分解。如果我回顾两年前，我认为球队没有团结一致度过这样一场比赛。每个人都认为这很容易，但对手也是想赢的，所以总是很难。”

葡萄牙后卫迪奥戈·达洛特也在首发阵容中，曼联派出了自2012年12月以来最年轻的欧战首发阵容。

这是达洛特本赛季的第一次出场，这位20岁球员此前受到伤病困扰。赛后他谈到了进球功臣格林伍德。

“他（格林伍德）一直在努力工作。”达洛特说：“梅森（格林伍德）、钟塔西、安赫尔（戈麦斯）、孩子们，还有我自己，都在为这一刻而努力。他今天帮助了我们，我为他的进球感到高兴。”

谈到曼联的年轻球员，达洛特补充道：“我认为这支俱乐部就是这样的——如果你足够优秀，那你就已经足够年长了，这是我们想让俱乐部保留的另一件事。如果我们继续努力，我想奥莱会给我们一个机会。”

这场胜利标志着曼联自3月份以来首次赢得两连胜。他们希望在周日客场对阵西汉姆的比赛中能够连续三场获胜。