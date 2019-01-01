拉什福德：两年前的曼联拿不下这支阿斯塔纳
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马库斯·拉什福德认为曼联在两年前没有这种“团结”，他赞扬了球队在欧联杯首轮中的表现。
曼联在周四主场迎战阿斯塔纳的比赛中以1-0的小胜开启了本赛季的欧战征程。
17岁的格林伍德打入了他的第一个成年队进球，帮助索尔斯克亚的曼联在主场击败了来自哈萨克斯坦的客队。
曼联远没有达到索尔斯克亚所说的最佳状态，但是拉什福德对他在老特拉福德的表现很满意。
拉什福德对记者说：“这不是最好的表现，但有很多正面的东西，这很难分解。如果我回顾两年前，我认为球队没有团结一致度过这样一场比赛。每个人都认为这很容易，但对手也是想赢的，所以总是很难。”
葡萄牙后卫迪奥戈·达洛特也在首发阵容中，曼联派出了自2012年12月以来最年轻的欧战首发阵容。
这是达洛特本赛季的第一次出场，这位20岁球员此前受到伤病困扰。赛后他谈到了进球功臣格林伍德。
“他（格林伍德）一直在努力工作。”达洛特说：“梅森（格林伍德）、钟塔西、安赫尔（戈麦斯）、孩子们，还有我自己，都在为这一刻而努力。他今天帮助了我们，我为他的进球感到高兴。”
谈到曼联的年轻球员，达洛特补充道：“我认为这支俱乐部就是这样的——如果你足够优秀，那你就已经足够年长了，这是我们想让俱乐部保留的另一件事。如果我们继续努力，我想奥莱会给我们一个机会。”
这场胜利标志着曼联自3月份以来首次赢得两连胜。他们希望在周日客场对阵西汉姆的比赛中能够连续三场获胜。