拉什福德：上升一线队时范加尔扮演了关键角色

这位英格兰国脚说，前红魔主帅的话帮助他在青少年时期适应了俱乐部一线队的生活。

马库斯·拉什福德公开谈论了他在曼联范加尔手下工作的经历，感谢荷兰人给了他在老特拉福德发光的机会。

这位英格兰前锋在2015年升入大名单之前，在曼联的青年队中一路高歌猛进，并很快进入范加尔的计划。

在2016年2月对阵米德日德兰的欧联杯比赛中，拉斯福德在红魔的处子秀中打入两球，立刻赢得了球迷的喜爱。

在他第一次代表俱乐部参加英超联赛时，他也发挥了同样的作用，在3-2战胜阿森纳的比赛中攻入两球，并在那个赛季的18场比赛中攻入8球。

四年过去了，拉什福德已经成为曼联最重要的球员之一，同时也在索斯盖特的英格兰国家队中获得了一席之地。

在回忆他在范加尔执教期间学到的东西时，拉什福德透露，这位前曼联老板帮助他让他“每天都面带微笑”，即使是在困难的时刻，比如在0-3输给热刺的比赛中，他在中场休息时被换下。

“和路易斯在一起的时光对我来说很美好。他和吉格斯帮了我很多。因为从预备队到一线队的转变是很艰难的——我踢得预备队的比赛不多。”

“在我进入预备队之前，我就已经是一线队的替补了。”

“当时我得到了很多外界的赞扬和关注，但对我来说最重要的是他的话。”

“就是我每天微笑的原因。成为曼联一队的一员。特别有一些比赛是困难的时候。”

“我记得一场比赛——客场对阵托特纳姆——他在中场休息时把我换下。第二天我们谈得很坦诚——我仍然面带微笑。”

在2016年曼联夺得足总杯冠军后，拉什福德补充道:“有时候我们就是自己最大的噩梦。我们想要一切都太快。”

“因为我们和范加尔一起赢得了足总杯，所以我认为我们会赢得一切。所以当你带着期望进入新赛季的时候，你会得到一个现实的检验。”

“他处理热刺比赛时的方式——就是那场比赛，我意识到我是在一个成年人的世界里。”

曼联并没有重新找回过去的辉煌，但是在索尔斯克亚的带领下，球队在2019- 2020赛季取得了进步。

红魔在英超联赛的排名已经上升到第五位，他们将在元旦对阵阿森纳的比赛中进一步缩小与第四名切尔西的差距。

拉什福德的目标是在1月4日足总杯第三轮对阵狼队之前，在酋长球场上继续刷新他在本赛季12球的进球记录。