拆车狂魔 瓜迪奥拉：没想到球员们能进6个

曼城在英超第26轮中主场迎战切尔西，凭借阿奎罗进球帽子戏法、斯特林梅开二度和京多安的进球，曼城6球横扫切尔西。主帅瓜迪奥拉为球员们的出色表现感到震惊，连呼没想到能进这么多球。

北京时间2月11日，英超2018-19赛季第26轮在今天凌晨的伊蒂哈德球场上演一场焦点战，卫冕冠军曼城主场迎战2016-17赛季英超冠军切尔西。瓜迪奥拉的球队6球大胜对手，蓝军遭遇耻辱败仗。

比赛开始仅3分钟，斯特林就打入进球帮助主队取得领先，随后阿奎罗虽然错失空门，但又连入两球，紧接着京多安也打入一球，比赛不到30分钟，曼城已经4球领先。比赛下半场，阿奎罗点射完成帽子戏法，斯特林最后时刻的进球锦上添花。

曼城主帅瓜迪奥拉赛后表示：”令人难以置信的一周，令人难以置信的比赛。我们前四次进攻就进了3球，我们很幸运。”

“其实在我们3-0领先之后，切尔西踢得比我们好，但在5球领先后，他们应该有些放弃了。“

”萨里的球队可以控住球，他们踢得很棒，因此我才对我们能够大胜感到更加满意。我们之前连续踢了阿森纳和埃弗顿，我们休息的时间很少。“

曼城与埃弗顿在英超第27轮的联赛提前到上周中进行，他们击败对手追平利物浦的积分。而切尔西有足足一周的时间来备战本场比赛，不过萨里的球队看起来在场上完全没能展现出应有的实力水平。

瓜迪奥拉补充说：”能在对切尔西的比赛中进6球，我要赞美我的球员们，他们太出色了。我们在早上有过谈话，我们也练了定位球，训练了跑位，但我从未想到他们能进这么多球。“

此役过后，曼城再次与少赛一轮的利物浦积分持平，并且凭借净胜球优势位居积分榜头名。