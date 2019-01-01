担忧成真 拜仁中后卫聚勒将进行十字韧带手术

德国国脚在周六对阵奥格斯堡的比赛中一瘸一拐地离开了赛场，现在他面临着与时间的赛跑，以求能在2020年欧洲杯的比赛前恢复健康。

拜仁慕尼黑证实，在与奥格斯堡的比赛中，后卫尼古拉斯·聚勒左膝前十字韧带撕裂。

德国中后卫聚勒将在周日接受手术，此前的检查证实了主教练尼科·科瓦奇对严重伤病的担忧。

24岁的聚勒与弗洛里安·尼德莱奇纳进行了一场激烈的拼抢后，摔倒在地，紧紧抱住自己的左腿。

在后卫走下球场后，科瓦奇承认他有“一种非常糟糕的感觉”，他的四后卫中最重要的支柱现在面临着几个月的康复。

拜仁在“俱乐部医生Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt的深入调查”后宣布了这一消息。

这是聚勒本赛季第8次在德甲联赛的首发，上赛季中，随着博阿滕和现在在多特蒙德的胡梅尔斯的影响开始减弱，他已经成为首发阵容中不可动摇的一员。

在奥格斯堡，聚勒被换下后，拜仁反败为胜，但最终还是被迫只收获了一分，芬博加森在下半场伤停补时阶段为东道主攻入扳平一球。

聚勒的情况也肯定会引起约阿希姆·勒夫的关注，他可能不得不在没有这位前霍芬海姆球员的情况制定2020年欧洲杯的计划。

他在拜仁的表现让他经常出现在勒夫的阵容中，现在的他将面临着一场与时间的赛跑，以证明他适合参加洲际锦标赛，慕尼黑也是这届杯赛的主办城市之一。

德国还没有获得出线资格，但如果北爱尔兰不能在11月16日击败荷兰，那么他们在下一场比赛中战胜白俄罗斯就足够了。