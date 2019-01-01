报道不实 阿森纳内部否认曾与穆里尼奥见面

在阿森纳一系列糟糕的表现后，穆里尼奥被传将取代埃梅里。

阿森纳否认了俱乐部足球主管劳尔·桑列伊最近与何塞·穆里尼奥会面的消息。

周六在主场与狼队的平局让乌奈·埃梅里面临下课的可能性，这位西班牙人在过去的9场英超联赛中只取得了2场胜利。枪手在周三的联赛杯比赛中也被淘汰出局，在点球失利之前，他们与以年轻阵容出战的利物浦以5-5打平。

周日有报道称穆里尼奥最近与桑列伊共进晚餐，阿森纳认为这位前切尔西主帅是埃梅里的潜在替代者。然而，与阿森纳俱乐部关系密切的消息人士告诉够力足球，传闻中的会面并没有发生，因为桑列伊已经很多年没有亲自见过穆里尼奥了。

尽管如此，阿森纳高层关于下一步行动的传言对埃梅里的执教并不会有什么帮助，因为他需要赢得越来越不满的球迷基础。在2018年夏天取代了温格之后，埃梅里在他执教的第一个赛季没能让俱乐部重返欧冠，他们在英超联赛中排名第五，在欧罗巴联赛决赛中输给了切尔西。

阿森纳在夏天花重金引进了佩佩、塞巴略斯和蒂尔尼等人，这表明枪手本赛季可以在此基础上更进一步，但他们在11轮过后已经落后前四6分。

格拉尼特·扎卡与球迷爆发矛盾、厄齐尔在大部分比赛被雪藏，还有关于更衣室混乱的报道都给埃梅里带来了负面影响。他们将在下周六主场迎战他们的争四对手莱斯特城，这场比赛对他们的赛季和埃梅里的未来都至关重要。

与此同时，穆里尼奥自从去年12月被曼联解雇后就一直没有工作，尽管他仍然与欧洲足球的一些顶级职位联系在一起。

据了解，如果皇家马德里需要在不久的将来寻找齐达内的替代者，他仍然是皇马的头号目标，而他在离开老特拉福德后已经拒绝了本菲卡和里昂的邀请。

葡萄牙人过往经常与前阿森纳主帅温格发生口舌之争，最著名的是把法国人贴上“失败专家”的标签，因此在他执教曼联或切尔西期间，他在酋长球场的忠实球迷中并不受欢迎。