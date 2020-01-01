报纸上都是假消息 波特：没有俱乐部就比苏马转会与我们联系

这位布莱顿主帅否认了媒体有关比苏马与皇马以及巴萨的传闻，并表示自己并不是一位担心球员离队的主帅。

布莱顿主教练格拉汉姆·波特否认了曼联和皇马为了引进伊夫·比苏马而与布莱顿进行接触的相关报道。

事实证明，这名马里国脚是布莱顿队的一笔极好的签约，2018年，布莱顿队花费1500万欧元从里尔将其签下。有报道称，曼联、阿森纳、利物浦和皇家马德里都对这名24岁的中场很感兴趣。

波特知道这些转会谣言，但他表示，任何关于这几家豪门俱乐部接近签下比苏马的报道都并非事实，应该被谨慎对待。

其他球队

“没有任何俱乐部和我们进行过接触，那些关于比苏马的转会传闻，就像我以前说过的那样，仅仅在报纸上所写的报道，并不意味着它就是真的。”波特表示。

波特相信比苏马有能力让自己的比赛水平提升到新的高度。并希望帮助这位中场球员能够充分发挥他的潜力。

“我对比苏马的关注是如何帮助他继续提高自己，我认为他还有着很大的提升空间。”波特谈到。

“他还有很多工作要做，所以这是我们目前所关注的重点。”

目前有不少报道城皇马对这位中场悍将兴趣极高，不过波特说他并不担心失去任何队内的现有球员。

“我从来都不是一个担心失去球员的教练，”他如是表示。“如果你担心球员会跳槽到给更大的俱乐部，但这极有可能就是最终的结果，而俱乐部方面则认为出售球员是正确的选择，那么放走这位球员就是一个好的结果。”

比苏马在2018年加盟布莱顿时签下了一份5年的合同，所以俱乐部并没有不得不避免人财两空从而卖掉他的压力。

波特担心的是布莱顿在英超积分榜上岌岌可危的排名。

在14场比赛后，海鸥军团目前在英超积分榜上排名第17位，仅仅比降级区高出了2分。

伯恩利在四场不败的基础上已经将自己的排名摆脱了倒数三名的位置，，而富勒姆在糟糕的开局后也在不断拿到积分。

如果波特想要确保俱乐部留下比苏马这样的天才球员，那么他们就需要远离降级危险，继续就在英超。