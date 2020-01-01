报国无门 阿森纳拒绝马蒂内利参加巴西国奥队赛事

在枪手决定不让他参加奥运会前的比赛后，这位边锋很失望。

加布里埃尔·马蒂内利说，阿森纳阻止了巴西23岁以下国家队的征召，尽管这名前锋渴望代表他的国家。

这名年轻的球星本赛季对阿森纳来说太棒了，自从他转会到英超以来，他在各项赛事中已经取得了两位数的进球。

事实上，马蒂内利的进球使他成为自1998-1999赛季阿内尔卡以来第一个单赛季打进10球的阿森纳少年。

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因此，他得到了巴西队的兴趣，在今年夏天的奥运会之前，这名少年有望成为巴西U23的一员。

马蒂内利已经为巴西青年队有过两次出场，并被邀请参加奥运会前的一项赛事，比赛将从1月18日持续到2月9日。

阿森纳决定不放走这名19岁的球员，因为他们认为这名正在成长的新星是球队的关键。

枪手最近经历了一段艰难的时期，在很大程度上是因为奥巴梅扬的停赛，而马蒂内利有能力证明枪手的决定是正确的。

然而，这名前锋对这一决定感到失望，这表明他更愿意加入国家队。

“我说过，如果由我来决定，我会参加比赛。”马蒂内利告诉UOL：“但我们知道这很难。那是我在阿森纳首发的时候，人们不愿意让我离开。”

“他（巴西总协调人儒尼尼奥·保利斯塔）打电话给我，和我交谈，祝贺我所做的一切。我还没有被征召，但我很冷静。”

“他到国家队后，我们聊了一会儿。他打电话给我，说这是我一生中最好的机会，我应该尽我最大的努力，因为一切都会好起来的。”

由于他父亲的国籍，马蒂内利也有资格代表意大利参赛，虽然他的重点是巴西，但他没有排除可能的转换。

“我父亲给了我意大利国籍。”他说：“所以我可以选择为巴西或者意大利踢球。但这只是一个结果。我必须继续在阿森纳工作，只有这样我们才能看到未来。”