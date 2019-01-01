抗议高层换帅 瓦伦西亚球员拒绝出席新闻发布会

由于前教练的解聘，瓦伦西亚在欧战前的紧张气氛依然存在。

瓦伦西亚主教练阿尔伯特·塞拉德斯被迫在没有任何球员在场的情况下参加了俱乐部的欧冠新闻发布会，原因是他们因为前教练被解职而选择抵制这场媒体活动。

西甲球队上周解雇了马塞里诺，尽管马塞里诺在上个赛季带领球队获得了国王杯和欧冠资格。

塞拉德斯之前是皇家马德里的一名助理教练，在上周末对阵巴塞罗那的联赛中，他被任命为瓦伦西亚主教练。

在周二斯坦福桥对切尔西的欧冠首轮之前，塞拉德斯承认球员对媒体的抵制并不“理想”，但他坚称他们将为接下来的比赛做好准备。

“显然这不是一个理想的情况，但这是球员的决定，真的。关于这一点，我没有太多要说的了。我对此无能为力。我每天都和球员们交谈。他们做出了这个决定，但总是有对话。我得到的反应一直很好，我相信它会继续改善。这种精神很好。（星期二的比赛）是欧洲最好的俱乐部比赛的开始，这是球员们全力以赴的充分动力。他们想要踢球，感受气氛，他们都想进入首发。没有人想错过比赛，这对我来说是最重要的。”

马塞里诺的解职引发了争议，他曾表示，他被解职是因为上赛季他赢得了国王杯，而不是专注于争夺欧冠席位，讽刺的是，他们最终还是进入了欧冠。

他们的第一场比赛是对切尔西的比赛，蓝军在兰帕德带领下的表现令人印象深刻，在联赛中以5-2战胜了狼队。

塞拉德斯意识到他的球员所面临的任务，但他相信他们可以为英格兰俱乐部制造麻烦，在客场取得好的结果。

他说：“这将是一个巨大的挑战，但也是一个迷人的挑战。我们确信它们会给我们带来很多问题。我们将以最好的方式为比赛做准备，并努力取得一个好的结果。”