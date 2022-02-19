抗癌小球迷感动众星 马奎尔与他踢球并赠送球衣

里弗-罗德的勇敢故事让他与不少英超精英球员碰面，曼联球星马奎尔和C罗，以及曼城球星格拉利什，都是向这位与癌症作斗争的小传奇发出温暖信息的人。

罗德目前正在曼彻斯特接受放疗，他是来自米德兰兹的一个支持狼队的家庭的成员。

然而，他是所有事物的狂热追随者，最近几周，在参加比赛和访问英格兰西北部的球场后，他见到了许多他的英雄。

本周早些时候，曼联队长马奎尔与里弗一起踢球玩乐，同时还向他赠送了一盒礼物，其中包括一件签名球衣。

这位英格兰国脚后卫在社交媒体上写道："今天绝对很高兴见到这位传奇人物。聊天很愉快，踢球更愉快。谢谢里弗，保持坚强。"

在周二红魔2-0战胜布莱顿之后，里弗与曼联队一起度过了一段时间，而在之前曼联1-1战平伯恩利的比赛结束后，他则拿到了林加德的球衣。

当曼联在伯恩利主场出场之前，C罗在场边与里弗打招呼。

这位五次金球奖得主在Instagram上发帖表示："孩子们现在是、将来也是世界上最好的东西，我们必须不惜一切代价保护他们。球迷是、也将永远是足球界最好的东西，我们必须尊重他们为俱乐部所面临和忍受的一切。"

里弗不仅与老特拉福德的超级明星们打成一片，曼城球星格拉利什也抽出时间与这位鼓舞人心的年轻球迷见面。

他还见了前切尔西队长和前英格兰队长约翰-特里，他的父亲瑞恩说，里弗在持续的个人战斗中"让每一天都变得积极"。