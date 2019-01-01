抗争到底 体育仲裁法庭确认切尔西将就转会禁令提出上诉

切尔西要到2020年夏天才能签下任何新球员，除非他们的转会禁令被推迟或推翻。

尽管切尔西已经向体育仲裁法庭(CAS)提出上诉，但他们将面临一个夏天无法签下一名球员的窘境。

国际足联处罚了蓝军，因为他们被发现违反了有关年轻球员注册的规定。

切尔西最初向国际足联提出上诉，要求推翻这一禁令，但国际足联驳回了他们的上诉，他们将无法注册成年球员。

因此，切尔西现在已经向CAS申请推翻禁令，但他们没有要求推迟禁令，这意味着蓝军今年夏天将可能无法签下球员。

在周五发布的一份声明中，CAS表示:“体育仲裁法庭已经受理了切尔西足球俱乐部对国际足联提起的上诉。该上诉针对的是2019年4月11日国际足联上诉委员会的决定。根据该决定，切尔西被宣布对违反国际足联有关球员身份和转会的规定负有责任，并被禁止在国内和国际两个完整且连续的注册期内注册新球员。一般来说，核证机关的上诉仲裁程序包括双方交换书面意见，而核证机关的仲裁委员小组则负责聆讯上诉。一旦小组正式成立，它就发出程序指示，包括且不仅限于举行一次听证会。聆讯后，如举行聆讯(核证机关的审裁小组亦可只根据当事人的书面意见作出决定)，审裁小组会进行商议，然后以仲裁裁决的形式作出决定。现在还不能说什么时候会做出仲裁裁决。”

如果切尔西的上诉失败，那么他们将无法签下任何球员，直到2020年夏天。

蓝军已经得到了克里斯蒂安·普里西奇的加盟，他们已经在一月份注册了这位美国国脚从多特蒙德的转会，而在西伦敦，人们相信即使禁令得到维持，租借而来的马特奥·科瓦契奇和冈萨罗·伊瓜因也有可能永久签约。

他们的未来可能会有一些疑问，尽管主教练毛里齐奥·萨里已经通知切尔西，他希望离开俱乐部去接替尤文图斯的主教练一职。

虽然这个夏天切尔西可能没有什么进账，但有一件事几乎可以肯定，那就是阿扎尔转会皇马。

据周四报道，蓝军已经接受了来自皇马的1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的报价来签下这位比利时国脚，而最终的付款可能高达1.4亿欧元(1.24亿英镑/ 1.46亿美元)。