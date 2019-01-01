把握能力欠缺 瓜迪奥拉：曼城还没准备好拿欧冠

西班牙人相信他的球队最近锋线人员短缺，这将使他们很难在欧洲取得最终胜利。

曼城主帅瓜迪奥拉呼吁他的球队更加冷静，并暗示他们目前在临门一脚的状态意味着他们还没有准备好赢得欧冠。

瓜迪奥拉的球队在过去的三场比赛中都取得了2-0的胜利，水晶宫是最近一支输给曼城的球队。

虽然这场胜利将曼城与利物浦的分差缩小至6分，但曼城本可以在塞尔赫斯特公园球场获得更多的机会。

曼城在对阵水晶宫的比赛中拥有72%的控球率，有21次射门，瓜迪奥拉对他们只能进两球的事实并不满意。

尽管俱乐部期望连续三次夺得英超联赛冠军，但俱乐部并没有掩饰他们在欧冠的雄心——他们的教练认为这是目前无法实现的。

“人们谈论欧洲冠军联赛，这个目标。我们还没有准备好。”瓜迪奥拉说：“我们创造了很多机会，没有丢球，但还可以提高。我们在过去的两个赛季中已经取得了很多成绩，我对此并不怀疑，但是我们必须继续努力。我们错过了很多机会，也在禁区里失去了很多机会。我们必须更冷静。”

曼城将在周二在阿提哈德球场迎战亚特兰大。

虽然对曼城在周六缺少锋线感到不满，瓜迪奥拉还是赞扬了加布里埃尔·热苏斯的斗志，他顶替了塞尔吉奥·阿圭罗的位置。

在一个新组合的带领下，曼城在对阵水晶宫的比赛中也布置了一条实验性的后防线，中场费尔南迪尼奥和罗德里都改打中卫。

“这是一个选择——罗德里可以在那里踢球。”他说：“当我们决定这样做的时候，我们将有更多的中场球员在场上，我们做到了。我不知道未来会发生什么，但他用表现说服了我，让我做出了选择。”