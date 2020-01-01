承认差距 索尔斯克亚：利物浦的长传让曼联难受

曼联主教练认为利物浦的直接进攻让他们很难停下来。

索尔斯克亚的球队在安菲尔德的比赛中以失败告终，他对利物浦的表现表示了赞赏，同时也表示英超联赛领头羊用他们的直接踢法改变了比赛。

利物浦在10月1-1战平曼联，这是本赛季克洛普的球队唯一一次在联赛中丢分。

但周日的情况有所不同，维吉尔·范戴克和穆罕默德·萨拉赫的进球让主队2-0轻松取胜。

索尔斯克亚承认了两队之间的差距，但他也指出，利物浦并不害怕在需要的时候采取一对一的进攻。

“比分是否公正地反映了比赛并不重要。他们赢了。”赛后他告诉记者：“我们有机会，他们也有机会。这时候关于把握机会。我们有一些大的机会，但是利物浦会说他们理应获胜。”

“他们是联盟中最直接的球队。他们给了你很大的压力，我认为我们的后卫和中场球员处理得很好。当长传找到马内、萨拉赫和菲尔米诺时，就很难受了，因为他们总是在你身后。”

“在最后的10-15分钟里，我们真的给了他们压力，让他们看起来很累，而我们看起来真的状态很好。”

“我们看上去很强。但我们没有那种实力。当你没有完成最后一击的能力时，你就不会从这样的地方得到任何东西。”

挪威人赞扬了范戴克，这名后卫用一记精彩的头球帮助利物浦取得了优势。

“我们不喜欢在定位球上让步。（第一个丢球）没有按计划实现，”他补充道：“你必须面对维吉尔，因为他是最好的头球手之一。当他自由奔跑时，防守就变得很困难。”

“这是令人失望的。比赛最后时刻丢球也令人失望，但在施加压力半个小时之后，我们不得不鼓励每一个人。”

曼联将在周三主场迎战伯恩利，而利物浦将在第二天客场挑战狼队。