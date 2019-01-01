找到替身 莱斯特城不再阻拦马奎尔离队

莱斯特城已经告诉哈利·马奎尔，如果一家感兴趣的俱乐部达到他们的估价，他们不会在这个夏天阻挡他的脚步。

莱斯特城愿意从英格兰国脚中卫哈利·马奎尔身上赚钱的消息将使曼联和曼城处于高度关注状态。

很长一段时间以来，马奎尔一直与曼联联系在一起，因为红魔一直在寻求加强他们的防守选择。就在上周，曼联名宿谢林汉姆认为马奎尔才是曼联最应该花钱买下的球员。

曼城也想要他，因为他们的目标是孔帕尼的顶级接班人，孔帕尼上个月证实他将在效力11年后离开俱乐部。

莱斯特城没有积极地想要卖掉马奎尔，俱乐部给了他更高的薪水让他留下来。他们告诉马奎尔，如果有人在今年夏天出价8500万英镑，他们不会阻拦他。

私下里，莱斯特城希望这名后卫离开，曼城是他最有可能的目的地。

根据Teamtalk透露，蓝狐将打破他们自己的转会记录来取代英格兰国脚——布莱顿的刘易斯·邓克将是他们的首选。

主教练布伦丹·罗杰斯也希望备受关注的边后卫本·奇尔维尔留下，他已经得到保证，这个夏天从卖人中赚到的钱将会再投资到球队中。

正因如此，罗杰斯已经列出了一份很长的目标清单，其中就包括了曾经代表英格兰国家队出场的邓克。然而布莱顿不会轻易放弃邓克，莱斯特城预计将为这名27岁的球员支付4000万英镑。这笔费用将打破他们目前2800万英镑的转会纪录，他们在2016年夏天为阿尔及利亚人斯利马尼支付了2800万英镑。

除了邓克，Teamtalk还透露莱斯特城将签下自由球员丹尼尔·斯图里奇，凯尔特人左后卫基兰·蒂尔尼（若奇尔维尔离开），流浪者队的詹姆斯·塔弗尼尔和阿尔弗雷多·莫雷洛斯。

这些球员都不会便宜，但是马奎尔的出售将会给莱斯特城带来一些资金来加强他们今夏的阵容。

马奎尔最近被问及他的未来，这位后卫坚称他只关注英格兰即将到来的欧洲国家联赛：“目前，我脑子里还没有关于俱乐部足球的任何想法。我完全专注于即将到来的比赛。”