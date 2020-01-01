找不到证据 吕迪格种族主义事件调查无疾而终

这名德国后卫是在上个月托特纳姆热刺球场的英超比赛中反映自己受到歧视的。

托特纳姆热刺周一宣布，俱乐部和伦敦警察厅已分别结束了涉嫌对安东尼奥·吕迪格种族主义辱骂一案的调查。

12月22日切尔西在客场2-0击败热刺的比赛中，吕迪格向队长阿兹皮利奎塔反映他受到了种族主义的辱骂。

这名德国国脚在制造了孙兴慜的红牌后不久就成为了主场球迷的攻击目标。

裁判安东尼·泰勒呼吁在球场的公共广播系统上发布公告，警告球迷不要发出辱骂性的歌声，这是国际足联处理歧视行为的规定。

托特纳姆热刺的初步调查结果是“不确定的”，在将收集到的所有材料交给当局后，警方没有发现任何证据支持种族歧视的指控。

热刺的一份声明中写道： “在12月22日主场对阵切尔西的比赛后，俱乐部和伦敦警察厅已经用尽了所有的调查手段。”

“我们与专业唇语读者群合作，对闭路电视图像和镜头进行了广泛的审查。所有材料和报告现在也已由警方进行了自己的调查。”

“警方今天通知我们，经过审查和调查，他们已经把犯罪报告结案，因为他们找不到支持种族歧视指控的证据。”

“我们完全支持安东尼奥·吕迪格所采取的行动，但是没有证据证实或反驳这一指控，因此我们和警方都不能采取进一步行动。”

“我们为我们的反种族主义工作和我们对任何形式歧视的零容忍感到非常自豪。这就是为什么我们花了这么多时间和资源来调查这件事的原因之一。”

“如果我们发现有谁犯了这样的错误，我们打算给他们终身禁赛，因为他们在我们自豪的、多样化的球迷群体中没有立足之地。”

“如果有任何新信息曝光，我们将进行全面调查。”