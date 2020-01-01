扬·库托：曼城力图重金击败巴萨签下的“新阿尔维斯”

这名17岁的球员还没有出现在科里蒂巴的成年队阵容中，但是看起来他将在这个夏天加盟曼城。

巴西在进攻型后卫方面有着丰富的历史。无论是卡洛斯·阿尔贝托、卡福还是罗伯托·卡洛斯。桑巴军团的边后卫在巴西的世界杯的成功中发挥了关键作用。

即使那些没有在国际舞台上尝到成功滋味的人也会留下他们的印记。在足球历史上，没有一个球员比丹尼·阿尔维斯更能代表俱乐部的成功了，他在过去的十年里彻底改变了右后卫的角色。

现在，随着这位巴塞罗那传奇人物接近职业生涯的尾声，巴西球迷们正在寻找“新丹尼·阿尔维斯”。在17岁的扬·库托身上，他们很可能找到了阿尔维斯的身影。

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他出生于2002年世界杯开幕前几天，在过去的12个月里，他的名气迅速上升。因此，他现在发现自己处于欧洲两家最富有俱乐部之间转会大战的中心。

巴萨从来没有真正地取代过阿尔维斯，而这也让诺坎普的管理层提高了警惕。在1月转会窗口进行到一半时，巴西媒体报道称，这名年轻球员的俱乐部科里蒂巴已经接受了来自红蓝军团的500万欧元的报价。

然而，据够力足球了解，曼城似乎已经赢得了对这位边后卫的争夺。库托由于他闪电般的速度被称为“闪电侠”，他很可能在6月份年满18岁时完成转会。有报道称，俱乐部已经同意支付1400万欧元的转会费，这让巴萨打退堂鼓。

库托在10岁的时候加入了科里蒂巴学院，在那里他很快就清楚地知道，当球在他脚下的时候，他有快速的思考能力，还有击败对手的技巧，因为他小时候踢过五人制的比赛，很像科里蒂巴的另一位毕业生、前费内巴切的组织者阿莱士。

一到了草地上踢球，他能够增强自己的体力——这是他在同龄人中脱颖而出的特质。库托称克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是他心目中的英雄之一，他对自己的身材非常着迷，以至于在接受巴西足协网站采访时他承认，如果他不打算开始足球生涯，他就会学习体育教育。

除了C·罗纳尔多和阿尔维斯，库托还把前巴塞罗那球员阿德里亚诺和前拜仁慕尼黑球星拉菲尼亚列为他的偶像，两人都是在科里蒂巴开始他们的职业生涯的。然而，他们都没有像库托那样在青年国家队层面产生影响，2019年的U17世界杯是他走向更广阔世界的舞台。

在本届世界杯上，没有任何一名后卫能像库托一样创造出如此多的进球机会（10次），他在下半场伤停补时第三分钟时的一脚完美传中助攻拉扎罗凌空抽射破门，帮助东道主在11月的决赛中以2-1战胜墨西哥。

“它会留下痕迹，对吧？那些传中，在比赛中扮演了重要的角色——是那个进球赢得了冠军。我将永远记住它。”他从比赛回来后告诉科里蒂巴的YouTube频道。

在球场的另一端，他也同样高效，在7场比赛中，他曾33次抢回球权——这个数字仅次于另一名巴西球员。

尽管有这些表现，他还没有出现在科里蒂巴的成年队，科里蒂巴曾希望他们能够延长他的合同。对他的等待意味着他很可能在阿提哈德球场之前在一线队亮相，但无论如何，很明显他拥有一种特殊的天赋。

至于他能否复制前人的成功还有待观察，但在曼城，他已经找到了一个着陆点，这家俱乐部可以把他培养成最好的后卫之一。