执教糟糕无碍获垂青 前国米主帅挂帅新科美国冠军

建队仅18个月的亚特兰大联赢得大联盟总冠军后，前任主教练马蒂诺因个人原因宣布离队，俱乐部迅速官宣荷兰名宿弗兰克-德波尔为新任主帅。

最近两段执教经历都十分不如意的荷兰名宿弗兰克-德波尔再度出山，他应邀接任新科美国职业大联盟冠军亚特兰大联主帅。

由于俱乐部前任主帅马蒂诺在夺冠后宣布因个人原因而离职，这位48岁教头才有机会成为新科冠军的新掌门人。

但是德波尔过去执教国际米兰与水晶宫时的表现十分令人不敢恭维，他在2016-17赛季执教国际米兰不足三个月就因带队14场仅5胜的成绩而遭到解雇，一年后他在水晶宫重蹈覆辙，上任仅两个月有余就因联赛开局四连败而再度下课。

然而，亚特兰大联似乎对于德波尔在教练席上的糟糕近况不以为然，反而在官方任命声明里大赞这位名宿球员时期在球员时期便已经在阿贾克斯与巴塞罗那扬名立万，退役后在执教阿贾克斯期间所推崇的战术打法和青训理念与球队非常契合。

亚特兰大联还特别强调，德波尔在执教阿贾克斯的五年半时间里四度捧起荷甲联赛冠军，而且胜率高达约60%。执教国米与水晶宫时胜率仅3成的黑历史在声明当中被避重就轻地一笔带过。

现任亚特兰大联副主席的前富勒姆名将博卡内格拉在接受采访时一再强调，德波尔的战术风格才是最重要的。俱乐部主席达伦-伊尔斯也出面保驾护航，大赞荷兰人的足球哲学能让他们成绩更上一层楼。