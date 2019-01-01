执教热刺出乎意料 穆帅大呼“非常快乐”
在穆里尼奥麾下，热刺重新成为了联赛前四的有力争夺者。在周中2-1战胜布莱顿后，他们目前排在积分榜第五位，距离排名第四的切尔西有3分之差。
此前执教热刺长达五年半的阿根廷人波切蒂诺，因为本赛季开局战绩不佳，最终在上个月黯然下课。
而2018年12月离开曼联后一直没有找到合适下家的穆里尼奥，成为了热刺主席列维择定的新帅。
北伦敦球队在穆里尼奥上任后的9场比赛中取得了6场胜利。56岁的葡萄牙人也对自己目前的情况感到满意，他表示列维十分支持他的工作，俱乐部也专注于未来的发展。
穆里尼奥告诉天空体育：“单纯从足球层面来看，只看战绩，当一家俱乐部在赛季半程换帅，那肯定是有原因的。”
“当一家俱乐部堪称完美，当一支球队踢得异常精彩，战绩光彩夺目，那你肯定不会换帅。我没想过可以在赛季中期执教一支球队，帮助他们找到最佳状态。谁都没想到。”
“这是一家很棒的俱乐部，设施，工作条件都很令人惊叹。俱乐部对于远期的发展也有着伟大的计划。这些内容列维都已经跟我解释过了。这也是我想要的。”
穆里尼奥同时表示，他已经准备好为热刺“奉献一切”。
他继续说道：“我现在的内心，我的灵魂都很快乐，我已经准备好全力以赴，这是我的承诺。”
“只有当你觉得自己快乐，觉得周围的环境令你快乐的时候，你才能够做到这点。我很快乐，我将100%付出，我将给予我力所能及的一切。”
如果热刺能够在周六的比赛中战胜诺维奇，那么他们将反超切尔西进入前四。但穆里尼奥坚称，他仍处在熟悉球队的阶段。
“我需要了解所有球员，所有工作人员。不仅仅是作为球员，还要了解他们的为人。我需要时间，你不能够仅凭眼睛，或者仅仅通过一周的工作就认识一个人。我和许多不同的人都打过交道，但关于他们，我现在想了解我能够了解的一切。”
“如果我们已经交流了两年，那我就可以深刻地了解他们。但现在，一切都还停留在表面。尽力了解他们是我工作当中很重要的一个部分。”