执教热刺出乎意料 穆帅大呼“非常快乐”

葡萄牙人透露，自己从没想到可以在赛季半程得到热刺主帅这份令他无比快乐的工作。

在穆里尼奥麾下，热刺重新成为了联赛前四的有力争夺者。在周中2-1战胜布莱顿后，他们目前排在积分榜第五位，距离排名第四的切尔西有3分之差。

此前执教热刺长达五年半的阿根廷人波切蒂诺，因为本赛季开局战绩不佳，最终在上个月黯然下课。

而2018年12月离开曼联后一直没有找到合适下家的穆里尼奥，成为了热刺主席列维择定的新帅。

北伦敦球队在穆里尼奥上任后的9场比赛中取得了6场胜利。56岁的葡萄牙人也对自己目前的情况感到满意，他表示列维十分支持他的工作，俱乐部也专注于未来的发展。

穆里尼奥告诉天空体育：“单纯从足球层面来看，只看战绩，当一家俱乐部在赛季半程换帅，那肯定是有原因的。”

“当一家俱乐部堪称完美，当一支球队踢得异常精彩，战绩光彩夺目，那你肯定不会换帅。我没想过可以在赛季中期执教一支球队，帮助他们找到最佳状态。谁都没想到。”

“这是一家很棒的俱乐部，设施，工作条件都很令人惊叹。俱乐部对于远期的发展也有着伟大的计划。这些内容列维都已经跟我解释过了。这也是我想要的。”

穆里尼奥同时表示，他已经准备好为热刺“奉献一切”。

他继续说道：“我现在的内心，我的灵魂都很快乐，我已经准备好全力以赴，这是我的承诺。”

“只有当你觉得自己快乐，觉得周围的环境令你快乐的时候，你才能够做到这点。我很快乐，我将100%付出，我将给予我力所能及的一切。”

如果热刺能够在周六的比赛中战胜诺维奇，那么他们将反超切尔西进入前四。但穆里尼奥坚称，他仍处在熟悉球队的阶段。

“我需要了解所有球员，所有工作人员。不仅仅是作为球员，还要了解他们的为人。我需要时间，你不能够仅凭眼睛，或者仅仅通过一周的工作就认识一个人。我和许多不同的人都打过交道，但关于他们，我现在想了解我能够了解的一切。”

“如果我们已经交流了两年，那我就可以深刻地了解他们。但现在，一切都还停留在表面。尽力了解他们是我工作当中很重要的一个部分。”