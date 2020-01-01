执教曼联一年 索肖仅取得了一些缓慢的进展

英国记录冠军结束了他们传奇般的十年，但已经有了一些令人鼓舞的迹象表明情况会有所改善。

曼联对阿森纳的客场之旅是一个总结俱乐部在索尔斯克亚的带领下取得进步的机会。

俱乐部将前往伦敦北部参加新年的比赛，他们的对手现在由米克尔·阿尔特塔领军。他的任命带来了一些和索尔斯克亚一样的善意，但是这对老特拉福德的前前锋来说并不容易。

索尔斯克亚和阿尔特塔的情况有明显的不同，阿特塔在瓜迪奥拉手下的日子证明了他是一个有潜力的教练。没有足够的证据表明阿尔特塔对阿森纳来说是正确还是错误的选择，而已经执教了一年后的索尔斯克亚显示了他的局限性和他的承诺。

他最大的成就是他仍然得到更衣室的支持，这是一个不小的成就，这批队员们送走了一个又一个教练。如果说有什么不同的话，那就是在索尔斯克亚的带领下，伴随着曼联最初的复苏而来的旺盛的精神被重新点燃了。最近，有迹象表明，在一段时间与联赛较小的俱乐部交手取得了尴尬结果之后，实力较弱的球队更容易受到曼联的攻击。

诚然，质疑的声音一直存在。曼联可能接近冠军联赛的席位，但他们几乎没有彻底摆脱中游的位置。紧追不舍的局面表明曼联正处在英超联赛平庸的边缘。但也不能保证它们不会牢牢地被拖入其中。

如果要在战术上有所改进，那就必须让俱乐部现有的球员证明，索尔斯克亚不仅仅是一个鼓舞人心的挂名领袖，而是一个能做更多事情的教练，而不仅仅是组建一个首发阵容。

“首发十一人”也是一个恰当的说法，因为人们仍然有理由怀疑他的换人是否会改变比赛。

梅森·格林伍德的出色表现意味着，如果你需要一个进球，就把他放到场上。当安德里亚斯·佩雷拉被认为是比詹姆斯·加纳更好的选择，或者杰西·林加德继续在天使戈麦斯之前打球时，人们的怀疑依然存在。

索尔斯克亚被困住了；他不能冒险去伤害那些他最终想要使用的年轻球员的信心，但他会因为使用那些他确信没有能力的老球员而受到惩罚。一个更有侵略性的教练——对自己的能力更有信心，不仅能让年轻人打比赛，还能提高年轻球员——可能会更有信心地对待比赛。

曼联充分利用了强队给他们的空间，但却很难打垮那些伺机发动反击的球队。索尔斯克亚应该能够解决这个难题，因为球员们都在他的掌控之中。

在转会窗口打开之际，执行副董事长埃德•伍德沃德(Ed Woodward)有机会掩盖这些裂痕，让这位尚未得到证明的经理人有机会在工作岗位上学习。例如，签下詹姆斯·麦迪森或克里斯蒂安·埃里克森，索尔斯克亚就不需要从胡安·马塔和林加德那里找到自己的解决方案。

在对阵阿森纳的比赛中，索尔斯克亚没有新球员可以使用。他可能会让博格巴回来，就像穆里尼奥一样，找到一种让他发挥出最好水平的方法可能就是成功和失败之间的差异。

索尔斯克亚的方案可能是目前手上最好的。在对这位世界杯冠军的赞扬中，他表现出了毫不留情的积极和谄媚。他没有把他换下，也没有故意让他离开，而是尽可能地把他放在球队的中心位置。

当这两支球队在本赛季早些时候相遇时，是博格巴在他漫长的伤病问题爆发之前最后一次亮相。如果他能以最好的状态回归，那么球队就更有可能进入前四。然而，我们不能保证博格巴在转会窗口结束后还会留在俱乐部。

索尔斯克亚能否在余下的赛季中让博格巴上演球队所急需的能力还不清楚。执教一年后，他在克服最大的障碍方面取得的进展微乎其微，这证明了他面临的问题棘手的本质。