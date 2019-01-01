执教成功方程式 索帅透露弗爵对自己的影响

索尔斯克亚透露，自从接手曼联临时主帅一职后，恩师弗格森爵士的巨大影响力从各个方面都帮助了自己。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后带领红魔取得梦幻开局，曼联在周末4比1击败伯恩茅斯后已经取得三连胜。

挪威人在曼联共效力11年，结束职业生涯后又在曼联青训学院度过了三年多的执教生涯，弗格森爵士对他产生了巨大的影响。

“我在弗格森爵士身边待了15年，所以在那15年里他对我产生的影响肯定要多过在过去一周里给我的影响，”索尔斯克亚说。

“但是我回来后会确保向他及时更新队内消息，周六的时候他来到了训练基地，我认为他非常享受在训练场的时光，并且和所有人都进行了友好的交谈，他鼓励了大家。”

“他了解我的教练团队，知道我们都是彻头彻尾的曼联人。他也知道我们将竭尽所能，带领球队拼到最后一刻，我们将会为曼联倾尽所有。”

索尔斯克亚接手曼联后迅速改变了红魔的战术打法，他们在过去三场比赛中打入12粒进球，几乎占到他们赛季至今进球数的三分之一。

尽管索尔斯克亚执教曼联的开局堪称完美，但是由于他也曾经有在卡迪夫城失败的执教经历，曼联高层是否会将他作为未来长久教练考虑还有疑问。

“我在这里度过了15年，穿过这里的走廊，我看到所有熟悉的人，我在这里感到非常自在。我的执教能力到底如何或许会由你们来评分，我不知道自己是否会达到你们的标准，但我绝对享受回到家一样的曼联。”