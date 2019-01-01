执教开局四连胜 索帅有望平巴斯比历史纪录

红魔的临时主教练已经在联赛上拥有了一个很好的开始，他的四连胜的战绩已经超越了曼联历史上除了一人之外所有的教练的历史成绩。

可以肯定的是，索尔斯克亚在曼联的开局非常好，这位45岁的教练即将打破自上世纪40年代以来的俱乐部纪录。

卢卡库和拉斯福德的进球帮助红魔在周三2:0战胜了处境艰难的纽卡斯尔，而这一胜绩使得索尔斯克亚作为临时主教练后指挥的四场比赛四场全胜。

在曼联过往的主教练中，只有马特·巴斯比可以称得上是拥有俱乐部最强势开局纪录，而周三的比赛结果让索尔斯克亚在老特拉福德的最佳开局战绩超越了穆里尼奥，位列第二。

巴斯比在1946-47赛季首次执教曼联，并在执教的前五场比赛中取得全胜从而书写了俱乐部历史上最好的成绩。

索尔斯克亚将有机会在周六足总杯对阵雷丁的比赛中赢得他的第五场胜利，然后他将面临作为主教练最严峻的考验——试图在1月13日对阵热刺的比赛后取得联赛五连胜。

这场胜利让曼联在联赛积分榜上排名第六，落后第五名的阿森纳3分，落后第四名切尔西6分。这场胜利要感谢卢卡库和拉什福德。

比利时人替补上场后发挥了巨大的作用，在上场38秒后第一次触球得分。

这粒进球延续了这位25岁球员成为纽卡斯尔最大恐惧的趋势。在英超对阵喜鹊的12场比赛中，他参与了11粒进球，7次进球，4次助攻。

对于拉什福德来说，他在比赛80分钟的进球彻底杀死了比赛，而这粒进球也延续了他最近的出色状态。

在过去的五场比赛中，这位21岁的球员已经参与了10粒进球，其中5个进球外加5个助攻。

周三的胜利也标志着曼联自去年4月以来的反弹——第一次曼联联赛四连胜，并在一月份完成了第68场比赛的胜利，这一成绩也是英超球队里最好的。