执教巴萨没问题 哈维：我和梅西苏亚都熟

在负于格拉纳达后，巴尔韦德的帅位愈加岌岌可危，而诺坎普名宿之前就被传可能接班成为下一任巴萨主帅。

西甲卫冕冠军不得不接受一个自1994年以来最差联赛开局，他们在客场0-2被升班马格拉纳达击败，5轮只积7分，积分榜排位也跌至第7位。

这样的尴尬战绩让主帅巴尔韦德备受质疑，也让目前在卡塔尔执教的球队名宿哈维，似乎离回家又近了一步。39岁的前中场大师帮助阿尔萨德在新赛季开始至今的三场比赛中保持全胜，打入13球，并且进入了亚冠半决赛。

不过尽管承认自己觊觎诺坎普帅位，但哈维并不希望自己在此时达成这一目标。

他告诉加泰报纸《Ara》：“我不知道这是否会成为回归巴萨的契机。但现在唯一让我忧虑的，是如何在这里做得更好，赢得冠军，在某些时候也犯错，并且从中吸取教训。”

“（执教前队友）这没有问题。我知道梅西是什么样的球员，我了解苏亚雷斯，布斯克茨，阿尔巴，皮克或者罗伯托。”

“我清楚他们是怎么训练的，他们的领导能力，我能说出他们是否沮丧或者生气。我希望作为主帅，我可以拥有三个五个，或者八个十个我所熟悉的球员，并且我与他们早就建立了亲密的关系。”

“（梅西）是个如果你信任他，他甚至能做一名出色的后卫的球员。他身体和精神速度都很快，他拥有一切。如果你放心让他去奔跑，其他人能做什么呢？他们只能跑出两倍的量。”

对于周六的失利，哈维也给出了自己的看法。他继续说道：“中场的问题是没人来完成防守的工作，所以当他们不得不回撤的时候，他们就会遭遇不幸。”

“教练是很重要，但没有球员的话，他什么都做不了。”