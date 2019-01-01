执教中国国家队？克林斯曼排除回德甲执教可能

这位前拜仁、德国和美国主帅在推特上澄清了关于他将重返德国顶级联赛的谣言。

克林斯曼结束了有关他将重返德甲管理层的猜测。

这位54岁的教练曾被传将重返德国顶级联赛执教，但他在推特上否认了这一传闻。

“我听说有报道说我将重返德甲。为了让大家更清楚，没有这样的事情。复活节快乐，”他在周日说。

克林斯曼与柏林赫塔的联系最为紧密，后者目前在德甲联赛中排名第11位，他们的主教练帕尔·达尔戴尔将在今年年底离开俱乐部，但这位前国家队教练表示他对此不感兴趣。

克林斯曼的上一份管理工作是在美国男足国家队，此前他还管理过拜仁慕尼黑，并曾担任美国职业足球大联盟多伦多足球俱乐部(Toronto FC)的技术总监。

这名前前锋的第一份管理工作是在德国国家队，当时他带领德国国家队打入2006年世界杯半决赛，但在德国队被最终夺冠的意大利淘汰后，他拒绝了续约。

在那之后，他离开了教练生涯两年，并于2008年7月重返拜仁慕尼黑——早在1995年至1997年间，他在拜仁慕尼黑上场65次，攻入31球。

克林斯曼在德甲执教拜仁不到一个完整赛季，带领这家巴伐利亚俱乐部进入欧冠四分之一决赛，但在令人失望的德甲赛季还剩五场比赛时被解雇，那时拜仁排在联赛第三。

在多伦多短暂停留后，克林斯曼于2011年7月被任命为美国队主教练。2012年，他带领美国队在墨西哥的阿兹特克体育场(Estadio Azteca)取得了他们有史以来的第一场胜利，随后他的球队进入了2014年的世界杯决赛圈。

在那届世界杯中中，他们进入16强，最终被比利时淘汰。

克林斯曼在2018年世界杯资格赛开始时继续执掌帅印，但在2016年11月被解职，原因是他的球队在最后一轮资格赛中开局糟糕，在两场比赛后垫底。

美国最终未能获得2018年世界杯决赛圈资格。

从那以后，克林斯曼就离开了足球，而在最近又被传将前往执教中国国家队。

“你永远不知道会发生什么。”他对《北京青年报》说。

他的语气明显不同于对待回归德甲执教的传闻时的态度。