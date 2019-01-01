托雷斯：皇马能给阿扎尔最佳平台

托雷斯相信他的前切尔西队友阿扎尔在皇马会成为一名更好的球员。

托雷斯表示，皇家马德里将为阿扎尔提供他达到最高水平所需要的平台。

切尔西本月以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格将阿扎尔卖给了皇家马德里，阿扎尔与斯坦福桥的合同还有一年到期。

卢卡·约维奇、埃德尔·米利唐、费兰·门迪和罗德里戈也来到了圣地亚哥·伯纳乌，齐达内正在为球队注入新的活力。

托雷斯相信皇马为他的前切尔西队友阿扎尔提供了一个提升他的比赛水平的完美舞台，尽管这位比利时国脚需要确保他有合适的心态。

上周宣布退役的托雷斯在接受《阿斯报》采访时表示:“(皇家马德里)拥有世界上每个球员都想在那里踢球的品牌号召力，当他们给球员打电话时，他们会把这里视为一个可以创造历史的俱乐部。”

“阿扎尔是一名出色的足球运动员，他需要像皇家马德里这样的俱乐部的帮助才能达到他所能达到的水平，而他在切尔西的表现是稍纵即逝的。”

“他是否能让自己变得更好还有待观察。他的能力和条件都是完美的。当我看到他训练时，有时他似乎很难变得更好，很明显他可以达到最好的水平。现在他有了做这件事的舞台。这将更多地取决于他的心态，而不是他的足球。”

据报道，皇家马德里以3500万欧元(3100万英镑/ 4000万美元)的价格将马科斯·略伦特卖给了马德里竞技，这名中场球员赶在罗德里转会曼城之前来到了万达大都会。

托雷斯不认为略伦特加盟同城死敌马竞有什么问题，他希望俱乐部能成为一个让球员们看到自己职业生涯的地方。

“马竞现在比考虑球员来自哪支球队更重要。更重要的是他们要去哪里。”这位世界杯冠军说道：“总有一天，球员们会把马竞作为他们的最终目的地，在那里他们想赢，想留下来，想成为历史的一部分，被永远记住。这是很快就要采取的步骤。无论你来自哪里，无论你的名字是什么，重要的是你对马竞的忠诚。一旦你到了那里，俱乐部里的人就能传达它的意思。在他们决定离开的那天，他们尊重俱乐部给他们的一切，没有人会因为任何事情责备他们。”