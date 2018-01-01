托雷斯力挺伊斯科：他真的很重要

前皇马后卫托雷斯表达了自己对伊斯科的支持，鼓励他触底反弹，证明自己对皇马的重要性。

托雷斯表示，无论是对于皇马，西甲还是西班牙国家队，伊斯科都非常重要。

今年26岁的伊斯科自索拉里代替洛佩特吉执教以来还未进入过联赛的首发阵容，有报道称两人关系并不融洽。在0-3落败于莫斯科中央陆军的欧冠比赛中，伊斯科遭遇了球迷的嘘声，并向人群做出了愤怒的手势，不过索拉里解释道，这只是球员在向裁判呼吁判对方犯规或给一个角球。近段时间以来，伊斯科将在一月离开皇马的传闻更是沸沸扬扬。

曾随队斩获西甲冠军及欧冠冠军的前皇马球星托雷斯表示，要求球员一直维持在最高水平是非常困难的，但他表达了自己对伊斯科的支持，并鼓励他找回状态，证明自己的价值。

“我见过他，但没有和他深谈的机会。这些新闻不会让我觉得吃惊，因为我知道皇马一向对球员要求很高，”托雷斯告诉Omnisport。“但我确信他会改变不利的局面。他是一位非常有才华的球员，个性鲜明，是一位非常独特的球员。”

“我相信他会解决所遇问题，不管是对于皇马、西甲还是国家队，他都十分重要。”

托雷斯也相信，索拉里很适合皇马教练一职，因为他对俱乐部非常了解。他认为，索拉里能够带领俱乐部走到赛季结束。

“我认为（让索拉里担任皇马教练）是正确的决定。当时需要立刻就有成果，所以，如果你在赛季中期指派了一位不了解任何情况的教练，可能会对很多事有影响。”

“因为索拉里之前在青年队担任过三年的教练，同时也是皇马的前球员，他很了解俱乐部。我认为这是一个正确的决定。”

“我确信他能够带领俱乐部走完这个赛季。并且他签的是专业合同……我相信他能够做到这一点。”

“今年形势确实复杂，但我之前就说过皇马将会遇到更大的困难，对于巴萨，马竞，还有其他俱乐部也一样。现在的比赛难度越来越高，但我认为他会带领球队度过这个赛季。”