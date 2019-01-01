托雷拉：无论首发还是替补 我都百分百付出

这名乌拉圭中场本赛季在埃莫里手下陷入挣扎，但是他已经准备好接受激烈的竞争。

卢卡斯·托雷拉声称他在阿森纳面对的位置竞争没有问题，他的目的是赢得这场特殊的战斗，并向乌奈·埃梅里证明他的价值。

这位乌拉圭国脚是在2018年世界杯之后来到酋长球场的。他好斗的品质很快赢得了北伦敦人的喜爱，23岁的他被认为是现在和未来的有用补充。

然而，托雷拉本赛季只得到了两次英超首发机会，埃莫里认为他更像是一名轮换球员。他继续出现在常规的大名单中，但他的参与往往来自替补席。

乌拉圭人目前对这一点没有异议，心里也没有后退的想法，并决心在某个阶段得到一个新起点。

在接受记者采访时，他表示：“我不知道这是否令人沮丧。所有球员都想打比赛，他们显然想成为首发11人，这是完全正常的。但这并不取决于我。这取决于教练的决定，我必须尊重这一点。现在不是放弃的时候。我必须继续努力，不管我是首发还是替补，我都愿意为球队付出我的一切。我就是这样的球员。我愿意为这件球衣付出100%的努力来帮助我的队友，并给球迷们一些值得欢呼的东西。”

托雷拉正在与格拉尼特·扎卡、马特奥·贡多齐、乔·威尔洛克和达尼·塞巴略斯竞争有限的位置。

埃莫里暗示托雷拉可能会从现在开始担任更重要的角色，当被问及他对托雷拉的计划时，西班牙人说：“他的特点是他能给我们很好的压力，他能在球场上赢得球，给我们得分的机会。他做到了（在欧联杯3-0战胜法兰克福的比赛中）。之后，我们需要一个能控球的人，在他的位置上，他可以帮助我们组织。”