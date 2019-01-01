托蒂看扁罗马前景：希望能争四吧

这位俱乐部的传奇分享了他对他的前球队本赛季在意大利顶级联赛的机会的看法。

罗马传奇人物托蒂认为，他的前俱乐部只能希望争夺意甲第四名，因为他对球队的现状表示担忧。

上周在意大利首都罗马，罗马在主场3-3战平热那亚，拉开了联赛的序幕。

对于罗马来说，这是一个忙碌的休赛期，在上赛季仅列第六后，他们聘请了主教练保罗·丰塞卡，并签下了莱昂纳多·斯皮纳佐拉、阿马杜·迪亚瓦拉、保罗·洛佩兹、维勒图和吉安卢卡·曼奇尼。

与此同时，罗马失去了球星后卫科斯塔斯·马诺拉斯、卢卡·佩莱格里尼、达尼埃莱·德罗西、斯蒂芬·艾尔·沙拉维和史蒂文·恩宗齐。

伟大的托蒂在罗马效力30年之后，于今年6月离开了罗马，他说丰塞卡的球队在与拉齐奥的德比之前还有一场争夺欧冠资格的战斗。

“西蒙尼·因扎吉创造了一个出色的拉齐奥，即使罗马在纸面上更强大。他们是可怕的，”托蒂在周日比赛前告诉Radio Radio：“对我来说，这是一个完全不同的赛季，周日在电视上看到罗马的比赛让我思考。这是我的决定，我将继续坚持下去，但作为一名球迷，我希望俱乐部在转会窗口的最后几天能做得更多，以确保罗马至少能在冠军联赛中竞争一席之地。我希望我是错的，但是当你已经在足球场上30年了，你能看得很清楚。我想很多像我一样的球迷都希望看到一支出色的罗马能够重返冠军联赛，并希望俱乐部朝着这个方向努力。我仍然认为尤文图斯是本赛季必胜的球队，因为他们是一支强大的球队和俱乐部，但是今年国际米兰和那不勒斯加强了实力，我看到了不同类型的比赛。我认为前三名已经确定了，之后任何事情都有可能发生。不幸的是，罗马只能希望争夺第四名。这就是现实情况，看看季前赛发生了什么。那不勒斯和国际米兰会一直困扰尤文，但是我们都知道当他们需要加油的时候，尤文会一直这样做。”