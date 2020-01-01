托蒂：托纳利很全面 他有潜力成为世界最佳中场之一

这位罗马传奇认可自己后辈的潜力，认为他能够成为历史最佳中场球员之一。

托蒂认为桑德罗·托纳利有成为世界上最好的中场球员之一的天赋，并表示他会取得类似杰拉德、兰帕德和德罗西的成就。

布雷西亚中场球员托纳利目前年仅19岁，并在去年造成了他的意大利处子秀，目前他已经与众多欧洲豪门联系在了一起。

据报道，巴塞罗那、尤文图斯、国际米兰和AC米兰都对这名中场球员很感兴趣，甚至有人将他与意大利传奇球星安德烈·皮尔洛相提并论。

其他球队

托蒂，意大利和罗马的最伟大球员，他相信托纳利有潜力成为世界上最好的球员之一。

“他将成为世界上最强中场球员之一，就像杰拉德、德罗西和兰帕德一样。”他在周四的Instagram直播聊天中告诉电视主持人保罗·博诺里斯。

“他是皮尔洛和加图索的混合体，他拥有一个球员所能拥有的一切。”

“他有着令人难以置信的步伐变化，他技术很棒，总是很冷静，不管是在重要的比赛还是轻松的比赛中。”

托纳利在2019年年底发表讲话时坚称，他对自己3亿欧元的身价并不“害怕”。

布雷西亚俱乐部老板兼主席马西莫·切利诺此前曾表示，俱乐部愿意以这个价格出售他们的宝贵资产。

“我非常爱切利诺主席，他对我评价很高，他是一位伟大的人。”托纳利告诉《意大利体育报》。

“在对阵佛罗伦萨的比赛后，他告诉我，即使有人报价达到3亿欧元，也不会见过卖掉。不过这并没有吓到我，即使那真的是一大笔钱。”

“我对我们这个赛季的表现很有信心。现在我并没有去考虑转会市场的事情，我只是想帮助布雷西亚留在意甲。”

托纳利表示自己习惯了被拿来与皮尔洛和加图索进行比较，不过他拒绝在这件事上发表太多看法。

“被拿来和皮尔洛比较，这并没有困扰到我，但我认为我们很不一样，因为他有着令人难以形容的技术和能力。”

“我认为自己更像加图索，但技术更好一些，他一直是我的榜样。”

在意甲因新型冠状病毒疫情而被停赛之前，托纳利在联赛中出场23次，为布雷西亚攻入1球并贡献了5次助攻。