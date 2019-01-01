托莫里：当年让盛世美颜破相是意外

这位年轻的中卫最近接到了英格兰队的召唤，他还记得在学生时代发生的一件令他声名狼藉的事情。

切尔西后卫菲卡约·托莫里回忆起在一次训练中不小心打破了迭戈·科斯塔的鼻子。

这名年轻的中后卫——当时还是个十几岁的孩子——被当时的临时教练希丁克邀请参加一线队的训练，结果在争夺头球时不慎伤了俱乐部的明星前锋。

迭戈·科斯塔戴上了防护面具，在下一场对阵纽卡斯尔的比赛中出场，并以5-1的比分取得胜利。

托莫里说：“我当时还在上学，我不知道我在训练中做了这些。这是个意外，我们都顶到了球，我不得不抢球，他试图得分。他用头撞我的后脑勺，还打破了他的鼻子。我直到第二天才知道我做了这件事，当时报纸上到处都是这件事。我收到了很多信息，人们认为我是故意的！大部分都是轻松愉快的，开了很多玩笑。我回到学校，人们都在问这件事。我在10年级或11年级，我的同学们都看过。还好。在那之后的训练中，他没有踢我。”

托莫里承认他没有预见到大卫·路易斯会离开切尔西，这给了他一个填补巴西人空缺的机会。

“是的，我真的没想到（路易斯会离开）。我这个赛季来到这里只是为了提高自己，给自己最好的机会在英超踢球。很明显，为切尔西踢球是我从七岁起就一直在做的事情，所以我很高兴这样的事情发生了。我知道教练对我有信心，他上赛季和今年都让我看到了这种信心。我一直在努力训练，我知道在季前赛回归后，我必须提高自己的水平，我必须向其他人学习。所以这就是我一直在做的，但我想继续下去，不断提高。”