托比：穆帅让我留在热刺 他是一个不可思议的人

这名比利时后卫相信穆里尼奥有一种特殊的本领，能让球员发挥出最佳状态。

托特纳姆热刺后卫托比·阿尔德韦雷尔德承认他留在热刺要归功于穆里尼奥的到来——他称赞穆里尼奥是一个“令人难以置信的教练”。

“对我来说，穆里尼奥是一个令人难以置信的教练和人。在儿子出生后，你会想要长途跋涉8个小时去为他踢比赛。”阿尔德韦雷尔德对《每日邮报》说。

“这就是你对他的感觉，我对他的感觉。你不想让他失望。我想现在看起来我更开心了，因为前教练离开了，我签了一份合同。但那时候我也很开心。”

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“合同背后有很多事情要做，但我在热刺一直很开心，我将永远为热刺尽我最大的努力。我得到的选择越多，我就必须选择我想要的，我就像：‘我想留在热刺’。”

“第二个孩子就要出生了，我只想留下来，当新主帅进来时，他只是问我是否想签约。在那之后，因为他做了一些事情，整个过程变得快了一点。”

“我不知道俱乐部的战术是什么。但是当穆里尼奥到来的时候，动作就快了一点。”

虽然他不愿意公开批评波切蒂诺，但阿尔德韦雷尔德承认，在合同僵持期间被排除在一线队对他来说很艰难。

他补充道：“当你被排除在比赛外时，总是很受伤。教练从来没有给我任何理由。但我能理解。”

“我不是那种敲着门说：‘嘿，那我呢？’的人。我认为这是非常自私的。”

“说实话，他把俱乐部带到了一个新的高度，我很感激他为俱乐部所做的一切。我想每个人都是。”

“我只是一直在想——这听起来有点傲慢——我要证明我配得上这个团队，我做到了。”