托松：我宁可球队0-5输球 而戈麦斯没有受伤

这名太妃糖前锋在周日的比赛中为球队挽回了一分，但他承认他宁可球队惨败，以及他的队友避免受伤。

埃弗顿前锋托松承认他宁愿0-5输掉比赛，也不愿看到他的队友安德烈·戈麦斯在对阵热刺的比赛中脚踝严重受伤。

戈麦斯在周日比赛的最后时刻被孙兴慜对上，在他笨拙地摔倒后，需要用担架抬出场外，并被直接送往医院，太妃糖方面证实他的右脚踝骨折脱臼。

这位葡萄牙国脚在比赛后显得很沮丧，而托松是众多试图安慰他的埃弗顿球员之一。

托松在伤停补时阶段头球为太妃糖扳平了比分，但赛后他承认这个结果对他的队友来说是次要的。

“你赢，你平，你输，但当这样的事情发生时，这一切都不重要。”托松在Instagram上写道。

“我宁愿我没有进球，我宁愿我们0-5输掉比赛，然后这一切都没有发生。我知道你会回来的时候会更加坚强，兄弟，我们会支持你的。”

埃弗顿的很多球员都不忍看到戈麦斯如此痛苦，而热刺球星孙兴慜则为他在事故中所扮演的角色流泪。

受伤后，托松试图安慰戈麦斯，但他透露了太妃糖的损失和戈麦斯的痛苦程度。

托桑在接受《每日邮报》采访时说：“每个人的内心都很悲伤。有些球员几乎哭了。”

“安德烈大吃一惊。他的眼睛睁得那么大。他又哭又叫。我只是想抱着他和他说话。我试图告诉他保持冷静。”

“我们听不懂他说的话。他是那个受伤的人。”

戈麦斯将在周一进行脚踝手术，此前有报道称他将面临6个月的时间。

虽然古迪逊公园的比赛结果被戈麦斯的受伤蒙上了阴影，但平局对埃弗顿来说是至关重要的，埃弗顿现在排在第17位，比降级区高了3分。

席尔瓦的球队在过去的五场英超比赛中只赢了一场，下一场比赛将是在国际比赛日之前的周六对阵南安普顿。