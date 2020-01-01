托利索：我曾在一月份考虑离队 不过现在已无这种想法

这位拜仁中场表示由于缺乏出场时间，自己确实曾考虑过在一月份离开慕尼黑安联球场。

科伦丁·托利索承认上赛季他曾考虑过自己在拜仁的未来，不过在停赛结束后，他的态度发生了180度大转弯，最终决定继续留在慕尼黑安联球场。

在2017年夏天以4200万欧元的转会费加盟拜仁以来，托利索已经随队赢得了8座重要奖杯，其中包括3座德甲冠军以及1座欧冠冠军奖杯。

不过可惜的是，这位与球队签下5年合同的法国国脚一直都不是球队的绝对主力，在三个赛季中总共为舒服在各项赛事中出场73次，贡献了15粒进球和12次助攻，并多次遭遇伤病侵袭。

其他球队

受困于伤病的困扰，上赛季这位法国国脚只代表汉斯·弗利克的球队参加了13场德甲比赛，不过最后他及时恢复，帮助俱乐部在禁赛后于里斯本取得了第六座欧冠冠军奖杯。

托利索已经逐渐恢复了健康，并在周五拜仁主场8-0大胜沙尔克的比赛中替补出场。

而这位26岁的中场球员承认他在今年年初做出了离队的准备，不过现在他已经准备好帮助俱乐部在2020-21赛季继续对冠军奖杯发起冲击。

托利索告诉Canal Plus：“我和俱乐部之间确实存在问题，特别是在一月份我几乎没有上场机会的时候。当时是转会期，欧冠要到6月份才会结束。当时我的脑海里产生了很多想法，而那也正值转会窗时期。”

“后来，就像我说的，一开始很困难，我受伤了，在受伤之后，我和教练进行了讨论。”

“至于到了6月、7月、8月、9月的转会窗，我已经没有了离队的想法，我知道我想留在这个美妙的俱乐部。”

当被问及他和弗利克的关系时，法国人回答道:“一切都很好，当教练刚开始执教拜仁的时候，我是他首发的一员，不过后来我受伤了。过了一月和二月，因为禁赛，情况就变得复杂多了。”

“他组建了一个‘团队’，我们每周踢一次比赛，每场比赛我们都能赢对方四五个球，所以你很难改变一支赢球如此容易的球队。在刚刚摆脱禁赛的时候，我又遭遇了严重伤病，这让我几乎无法在欧冠中登场。”

“我是带着良好的意愿回来的，我做出了很多努力，我为自己能够踢欧冠而努力准备，即使只是几场比赛，这仍然对我有好处。我也能够和教练进行了交流，他告诉我他对我很有信心，所以对我来说，他和俱乐部的一切都很好。”

周四，在欧洲超级杯决赛中，托利索将重新回到拜仁的阵容中，届时他们将迎战欧联杯冠军塞维利亚，三天后，他们的焦点将转移到与霍芬海姆的联赛关键战中。