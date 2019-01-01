打进点球 战胜蓝狐 拉什福德揭露12码心得
曼联前锋马库斯·拉什福德在对阵莱斯特城的比赛中自信地在12码上命中目标后，透露了他罚球技巧背后的秘密。
这位21岁的球员本周末在老特拉福德打进了他在本赛季的第三个进球，在比赛开始仅7分钟时，他就在禁区内被苏云库犯规。
拉什福德在8月24日1-2输给水晶宫的比赛中错过了他上一个点球机会，但是他在对阵蓝狐的比赛中没有再失误。
客队在随后的比赛中获得了控球权，但红魔的防守很稳定，拿下了关键的3分。
索尔斯克亚决定在拉什福德和保罗·博格巴之间分配罚球权，博格巴也在上月1比1战平狼队的比赛中错失点球。
然而，由于法国人受伤缺阵，拉斯福德再次走上点球点，他很高兴能在梦剧场命中点球。
“有很多关于点球的讨论，但这一切都是为了让你的头脑清醒，回到最基本的东西上来。”英格兰前锋告诉曼联电视。
“归根到底，这就是你所知道的，要想进入一线队，你必须打好基础，努力工作。”
“我只是试着去看门将，尤其是像他这样的门将，因为他弹跳很好，喜欢提早移动。如果不坚决，那么他有机会挽救它。但进球的感觉很好。”
曼联凭借最近的胜利重返英超前四，落后领头羊利物浦7分。
在国际比赛日之前，索尔斯克亚在南安普顿失分，他们需要回到胜利的道路上，整个9月他们都面临着一系列艰难的比赛。
拉什福德很高兴有机会在随着三狮军团的时候“理清思路”，他坚持认为整个球队都得益于一段时间的反思。
“对于主教练和他的团队来说，准备工作要困难得多。”他说。
“在最后一场对南安普顿的比赛后，我们把它看做积极的一面。我们觉得我们应该赢得那场比赛，所以休息对我们有利，因为我们必须离开，理清思绪，专注于国家队的比赛，然后带着全新的想法回来。”
“因此，我认为今天的情况要平静一些。感觉就像，在球场上，我们知道我们会赢。我们从赛季开始就踢得很好。今天的表现不太好，但我们拿到了三分。足球有时很有趣，事情就是这样。”
“这是一个重要的三分，不仅是联赛排名，而且对球队来说，这是很大的。”
在周四欧联杯揭幕战对阵阿斯塔纳之前，拉什福德补充道:“我们没有最强大的阵容，我们有些人受伤了，一些非常重要的球员也受伤了，但是我们表现出了足够的勇气和力量度过难关。”
“我们一点也不担心。我们有些球员回来了，我们的板凳上也有年轻的球员，他们渴望得到一个机会。当他们有机会的时候，他们会兑现承诺。我们所处的位置很好。”