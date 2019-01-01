打进点球 战胜蓝狐 拉什福德揭露12码心得

这位英格兰国脚在周六的比赛中以华丽的方式打穿了舒梅切尔的十指关，为红魔赢得了一场至关重要的胜利。

曼联前锋马库斯·拉什福德在对阵莱斯特城的比赛中自信地在12码上命中目标后，透露了他罚球技巧背后的秘密。

这位21岁的球员本周末在老特拉福德打进了他在本赛季的第三个进球，在比赛开始仅7分钟时，他就在禁区内被苏云库犯规。

拉什福德在8月24日1-2输给水晶宫的比赛中错过了他上一个点球机会，但是他在对阵蓝狐的比赛中没有再失误。

客队在随后的比赛中获得了控球权，但红魔的防守很稳定，拿下了关键的3分。

索尔斯克亚决定在拉什福德和保罗·博格巴之间分配罚球权，博格巴也在上月1比1战平狼队的比赛中错失点球。

然而，由于法国人受伤缺阵，拉斯福德再次走上点球点，他很高兴能在梦剧场命中点球。

“有很多关于点球的讨论，但这一切都是为了让你的头脑清醒，回到最基本的东西上来。”英格兰前锋告诉曼联电视。

“归根到底，这就是你所知道的，要想进入一线队，你必须打好基础，努力工作。”

“我只是试着去看门将，尤其是像他这样的门将，因为他弹跳很好，喜欢提早移动。如果不坚决，那么他有机会挽救它。但进球的感觉很好。”

曼联凭借最近的胜利重返英超前四，落后领头羊利物浦7分。

在国际比赛日之前，索尔斯克亚在南安普顿失分，他们需要回到胜利的道路上，整个9月他们都面临着一系列艰难的比赛。

拉什福德很高兴有机会在随着三狮军团的时候“理清思路”，他坚持认为整个球队都得益于一段时间的反思。

“对于主教练和他的团队来说，准备工作要困难得多。”他说。

“在最后一场对南安普顿的比赛后，我们把它看做积极的一面。我们觉得我们应该赢得那场比赛，所以休息对我们有利，因为我们必须离开，理清思绪，专注于国家队的比赛，然后带着全新的想法回来。”

“因此，我认为今天的情况要平静一些。感觉就像，在球场上，我们知道我们会赢。我们从赛季开始就踢得很好。今天的表现不太好，但我们拿到了三分。足球有时很有趣，事情就是这样。”

“这是一个重要的三分，不仅是联赛排名，而且对球队来说，这是很大的。”

在周四欧联杯揭幕战对阵阿斯塔纳之前，拉什福德补充道:“我们没有最强大的阵容，我们有些人受伤了，一些非常重要的球员也受伤了，但是我们表现出了足够的勇气和力量度过难关。”

“我们一点也不担心。我们有些球员回来了，我们的板凳上也有年轻的球员，他们渴望得到一个机会。当他们有机会的时候，他们会兑现承诺。我们所处的位置很好。”