打脸被罚下 鲁尼被追加一场停赛

这位前锋在对纽约红牛的比赛中被罚下场，这将使他错过整整两场比赛，其中一场停赛已经执行。

韦恩·鲁尼的美国职业足球大联盟常规赛还剩四场比赛，这位英格兰前锋在与纽约红牛队的比赛中被红牌罚下，将连续缺席两场比赛。

鲁尼在8月21日1-2输给纽约红牛的比赛中，在VAR评估后被发现用前臂击打小克里斯蒂安·卡塞雷斯的面部。

他缺席了俱乐部的下一场比赛，上周六华盛顿特区联1-3负于费城联盟。由于暴力行为，美国职业足球大联盟纪律委员会周二决定对鲁尼追加一场停赛。

这位33岁的球员将在美国职业足球大联盟赛季结束后返回英格兰，加盟德比郡。他将错过本周六对阵蒙特利尔冲击的比赛。

周六的决战对两家俱乐部来说都是至关重要的，华盛顿特区联以5分的优势领先排名第八的蒙特利尔冲击，后者目前距离季后赛仅差一个排位。

鲁尼和他的球队也面临着一个令人生畏的赛季尾声，因为他们希望在季后赛中保住自己的位置。

华盛顿特区联还将客场对阵波特兰伐木工和纽约红牛，以及主场对阵西雅图海湾人，他们的季后赛席位还不确定。

在宣布他将在本赛季结束后离开华盛顿后，鲁尼明确表示，他希望通过举起总冠军奖杯来结束在美国的时光。

“我认为如果我没有完成这个赛季，帮助我们进入季后赛并赢得奖杯，这是对他们的不尊重。”鲁尼当时说。

这份工作现在看起来更加艰难，华盛顿特区联需要他们的球星以良好的状态回归，帮助他们保持挑战冠军的希望。

本赛季到目前为止，鲁尼已经为华盛顿特区联出场25次，攻入11球，贡献7次助攻，仅比他在俱乐部第一个赛季的20场比赛中打入的12球少一球。