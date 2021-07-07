打脸穆里尼奥 卢克-肖已成长为世界最佳左后卫之一

多亏了全新的心态和索尔斯克亚的帮助，这位恢复了活力的曼联边后卫已经完全扭转了他的职业生涯

在他最热情的批评者之一穆里尼奥的新家里完成一次出色的表演，似乎是卢克-肖的非凡复兴故事的一个非常合适的结尾章节。

就在曼联边后卫终于公开回应穆里尼奥攻击的同一周，这位左后卫在罗马奥林匹克体育场踢出了他在英格兰队的最佳表现。

索斯盖特的球队能进入今夏的欧洲杯半决赛，卢克-肖功不可没。事实上，他的表现是如此的出色，以至于人们给他起了个绰号叫“肖伯托-卡洛斯”，将他与伟大的巴西边后卫罗伯托-卡洛斯相提并论，而48岁的卡洛斯也认为这没有什么问题。

卡洛斯告诉英联社：“他每场比赛都在进步，我认为他已经具备了达到巅峰的一切条件。他是英格兰的左后卫，这本身就说明了很多。我不喜欢比较，这是足球的两个完全不同的时期。我有过我的时间，现在他也迎来了他的时间。”

“我认为我俩的相似之处可能是，他很有力量，同时对获胜充满渴望，就像我一样。”

在对阵乌克兰的比赛后，卢克-肖在Instagram上也收到了卡洛斯发来的信息，这让他感到震惊，但这也证明了他是如何找回状态的，他现在已被认为是最高水平的球员。

很难相信，就在18个月前，他在老特拉福德的出场顺位还落后于布兰登-威廉姆斯。而不到一年前，俱乐部又投资了1360万英镑签下了阿历克斯-特莱斯，他们非常担心左后卫位置的阵容深度。

但肖现在已经习惯于证明他的怀疑者是错的。

当卢克-肖在2014年加盟曼联时，这对于一个当时只有18岁的球员来说是相当大的文化冲击。他的饮食没有达到应有的水平，同时也必须适应和调整他的生活方式和健身计划。在范加尔宣布卢克-肖“身体状况不佳，不能做我想做的事情”后，他被迫在季前巡回赛期间进行单独训练。

就公开羞辱而言，这对卢克-肖后来的经历来说只是小意思，但这是他重要一课的开始，如果他想在梦剧场证明自己，他的心态就必须变得坚强。

这对他很有好处，当卢克-肖在2015年经历严重的断腿伤势时，他显然已经成长为一个十分有韧性的人。

所以，也许我们不应该对肖从未考虑过离开曼联感到惊讶，即使是在他在穆里尼奥手下最艰难的时期。

关于这位葡萄牙主帅对肖的言语攻击，甚至可以集结成册并出版——我们说的还只是在公开场合的攻击。

卢克-肖无视了这一切，但2017年他的曼联生涯曾一度很像走到头了，穆里尼奥在接受记者采访时公开表示：“我很难让他坐在替补席上。我无法将他与阿什利-扬、马特奥-达米安和戴利-布林德相提并论。”

“我无法比较他的训练方式，他的投入度、专注和雄心。我无法比较，他远远落后于其他人。”

他在曼彻斯特的最低谷是在一年后对阵布莱顿的一场足总杯比赛中，他在中场休息时被换下了。

但肖继续前进。在一次国际比赛日假期，穆里尼奥让那些没有被国家队征召的球员休息一段时间。然而，当他的许多队友都去海滩度假时，肖却在卡灵顿参加了额外的训练。

为了改变穆里尼奥对自己的想法，肖甚至在2018年带着私人教练去度假，以便回到正轨。肖和俱乐部前体能教练加里-沃克一起工作的照片被穆里尼奥看到了，他在WhatsApp上发了一些鼓励这名边后卫的话语。

肖打开这条信息的速度太快了，以致于他担心教练会觉得他很奇怪，所以他在读完穆帅的信息后迟迟没有回复。在接下来的季前训练中，他在体能测试里名列前茅，这让穆里尼奥大为震惊。

现在，肖正在收获回报。的确，在英格兰对阵丹麦的半决赛赛前发布会上，他的队友哈里-马奎尔也提到了他的心态。

马奎尔告诉记者：“我认为最重要的是他的能力一直在那里，他拥有成为世界最佳左后卫之一的所有特质。”

“我可能会说卢克-肖变化最大的地方是他的心态，他对自己的要求，不只是每场比赛只拿6分，不只是踢得舒服，而是推动自己成为球场上最好的球员，因为他没有理由不能做到这一点。”

卢克-肖的这一华丽转身当然值得高度赞扬，但这也要归功于曼联主帅索尔斯克亚。

生活中有不同的个性，很明显，肖是那种受益于别人的支持而不是公开羞辱的人，而索尔斯克亚精明的人事管理方式确保了他从这个25岁的年轻人身上得到了最好的东西。

在穆里尼奥被解雇后的第一次会面中，索帅和卢克-肖说他将成为一名关键球员，这种基于信任和尊重的关系为他的自信创造了条件。

卢克-肖很迷信。球迷们已经注意到他在入场时的小动作，但不止于此。上个赛季，在每场比赛之前，他都穿着印有他的儿子雷恩的脸的袜子，同时他还会在两支球队排好队之后亲吻一条链子，然后再把链子递给球队的工作人员。

20个月前成为一名父亲无疑对肖产生了积极的影响，但他的崛起并不仅仅是因为他更加成熟和身体素质的提高。

自从索尔斯克亚上任以来，他一直在积极鼓励卢克-肖更多地向前推进，索帅还建议卢克-肖在定位球训练上多花些时间。

索尔斯克亚最近说道：“他现在心态很好，他已经当爸爸了，身体状况也好多了，他不断突破他的高强度数据还有跑动数据。”

“当你拥有卢克-肖这样的天赋，当体能和心态问题都被处理好之后，你总是会有很好的表现。”

“卢克-肖的技术很好，他能带球向前推进。我一直在敦促他做得更多，因为我们知道他能做到。”

这是一个对卢克-肖来说一切都成功了的赛季，对英格兰来说幸运的是，他已经把自己的出色状态带到国际舞台上。

索斯盖特，就像上赛季的索尔斯克亚一样，现在正受益于他转变为一个职业模范。

穆里尼奥当然可能不同意，因为他上周又对卢克-肖发动了另一次攻击，但是他对肖的看法已经不再重要了。

肖告诉记者：“希望他最终能向前看，不再为我担心。很明显，我经常出现在他的脑袋里，他显然也经常想到我。”

当然，举起欧洲杯冠军奖杯将是一个结束这个故事的更好方式。

但是事实上，肖不需要一个冠军来证明穆里尼奥是错的，因为他已经做到了。