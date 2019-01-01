打破纪录 曼联宣布8000万镑签下马奎尔

红魔终于得到了他们心仪的球员，他们希望在上赛季令人失望的联赛第六名的成绩上有所改善。

曼联以8000万英镑(9700万美元)的价格从莱斯特城签下了哈利·马奎尔，这位中后卫在老特拉福德签下了一份6年的合同，还有一年的选择权。

周一，随着这位英格兰国脚在纸上签字，成为索尔斯克亚在梦幻剧场重建计划的一部分，这段漫长的转会肥皂剧画上了句号。

此举使得马奎尔超越维吉尔·范戴克成为史上身价最高的后卫，这位荷兰国脚于2018年1月以7500万英镑的价格加盟利物浦。

球迷们呼吁加强曼联的防守已经有一段时间了，很多人认为费迪南德和维迪奇是曼联最后两个真正可靠的中卫。

索尔斯克亚在马奎尔到来的消息宣布后说:“哈利是如今比赛中最好的中卫之一，我很高兴我们签下了他。他有着出色的阅读能力，在球场上有很强的存在感，在压力下保持冷静的能力，加上他在球上的沉着和在两个禁区内的巨大存在感，我可以看到他会很好地融入这个团队，无论是场内还是场外。他有很好的个性，对俱乐部来说是一个很好的补充。我欢迎哈利来到曼联，我们期待着和他一起为新赛季做准备。”

马奎尔补充道:“我很高兴能加盟这家出色的俱乐部。我非常享受在莱斯特的时光，我要感谢俱乐部里的每一个人，以及球迷，感谢他们在过去两个赛季里给予我的支持。然而，当曼联来敲你的门，这是一个不可思议的机会。从我和主帅的谈话中，我为他对球队的愿景和计划感到兴奋。很明显，奥莱正在打造一支赢得奖杯的球队。我现在很期待见到我的新队友，让赛季开始。”

在索尔斯克亚被任命为穆里尼奥的继任者后，上赛季的英超联赛排名第六，这被认为是一个非常令人失望的赛季。马奎尔被认为是一个现成的人选，可以帮助球队重返英超冠军和欧冠。

马奎尔成为曼联今夏的第三个签约球员，此前斯旺西的丹尼尔·詹姆斯和水晶宫的万-比萨卡先后加盟曼联。