打破曼联73年纪录没兴趣 索帅：我不在意这些

这位临时主教练没有因为可能超越红魔传奇的纪录而感到特别兴奋。

当索尔斯克亚期待着在英超联赛对阵热刺的比赛时，他并不在意是否能够打破巴斯比在曼联的执教纪录。

在足总杯上2:0战胜雷丁之后，看守教练索尔斯克亚从上个月取代穆里尼奥后赢得了他所执教的全部五场比赛——追平了巴斯比在1946-47赛季中的连胜纪录。

索尔斯克亚很有可能在周日温布利战胜热刺后超越巴斯比的纪录，但是这位备受喜爱的曼联教练对这一里程碑并不感兴趣。

“我不在乎。”索尔斯克亚说，“不是现在。我可能会在20年后坐下来看看我所创造的纪录。”

“当我处在这个位置上时，我从不回头看我所做的事情。永远不要。”

在周六的足总杯胜利之前，索尔斯克亚已经见证了对阵加迪夫城、哈德斯菲尔德城、伯恩茅斯和纽卡斯尔的胜利。

曼联在英超联赛中收获一波四连胜之后，距离排名第五的阿森纳只有3分的差距，他们这期间打进了14球，只丢了3球。

热刺比排在第三的曼联多得了10分，据报道热刺主教练波切蒂诺是本赛季末正式接替穆里尼奥的热门人选。

索尔斯克亚说：“客场挑战热刺是一个非常合适的测试。这个赛季他们的表现非常棒，他们有很好的比赛方式。我们有很多方面需要去考虑。”

“波切蒂诺让他们在过去的几个赛季里表现得非常好。无论是作为个人，还是作为球队整体，我们都必须考虑如何对抗他们。”

有关曼联争取欧冠资格的问题，索尔斯克亚补充道：“我不会说前四是我们的目标，因为我的目标在某些程度上也是一种比赛方式。那种特定的比赛方式最终会把我们带到属于我们的地方。这取决于球队的表现。”