打破两年国家队进球荒 因莫比莱如释重负

这位前锋自2017年以来首次为国家队进球，他承认进球荒是他的心头之患。

西罗·因莫比莱终于打破了他在意大利国家队的进球荒，他在两年来的第一个国际比赛进球帮助球队在第59分钟取得领先。

拉齐奥前锋承认他的脑海中有一段时间在想没有进球的事情，但他说保持冷静是他在国际足球比赛中再次进球的关键。

“无法穿着这件球衣进球，这对我来说太沉重了。”他告诉Rai体育：“在过去的两年里，人们说了很多，但我很平静，我知道我的时刻会到来。人们总是试图在我周围引起争议，包括和教练的争议，但那里没有任何问题。在这里取得胜利并不容易，但在（未能晋级）世界杯的失望之后，我们和意大利回到了正轨。”

虽然很高兴在客场比赛中再得三分，主教练曼奇尼说意大利在周日勉强战胜芬兰的比赛中为自己制造了麻烦。

“有一点痛苦，但这是我们自己造成的。”他说：“我们控制了比赛，但轻易地把球送出去了。球队整体表现很好，尽管我们在1-1战平时有一些恐慌。我们必须努力改进；这些比赛是艰苦的，使我们更强大。与上一场比赛相比，我们在客场做出了5处改变，这是积极的，我们有很多天赋可以利用。”

“我们的计划是一直进攻。当然，这意味着你将会有一些机会。我们不应该送出点球，所以他们给了我们一些压力，但是我们重新取得领先，所以这是一场很好的表现。”

意大利在J组处于领先地位，经过6轮比赛后领先第二名芬兰6分。他们将在10月迎战希腊。