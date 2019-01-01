打消疑虑 阿根廷主帅：对巴西阿圭罗会首发

面对外界猜测，阿根廷主帅斯卡罗尼确认阿圭罗是第一个确定美洲杯半决赛首发席位的球员。

阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡罗尼证实塞尔吉奥·阿圭罗将在周二美洲杯半决赛对阵巴西的比赛中首发出场。

31岁的阿圭罗在本届美洲杯的四场比赛中有三场首发，在对阵卡塔尔和委内瑞拉的比赛中，他分别打进一球，并分别为梅西和劳塔罗·马丁内斯送上助攻。

在一些人对这位曼城球星在四强中首发阵容中的位置表示怀疑之际，阿圭罗是斯卡罗尼在赛前新闻发布会上唯一确认的人选。

“我能确定的是阿圭罗将会是首发。”斯卡罗尼说：“人们总是怀疑阿奎罗，他最终会上场。”

这位阿根廷主帅还拿梅西的入选情况开玩笑——这位超级前锋在他的四场比赛中只有一个进球，没有达到最佳状态。

“其他的还没有确定，甚至梅西也没有。”笑着的斯卡罗尼补充道。

阿根廷要想进入美洲杯的决赛，就必须扭转糟糕的战绩。巴西是美洲杯东道主，可以说是夺冠热门。

桑巴军团从未在正式比赛中主场输给阿根廷，一共取得8胜2平。

斯卡罗尼相信蒂特的球队最有希望赢得美洲杯：“他们处在一个重要的位置。他们在一起打了很长一段时间了，教练已经执教很长一段时间了。这对他们来说是一个优势。巴西是美洲杯的夺冠热门，这是每个人都想击败的对手。”

阿根廷上一次赢得美洲杯是在1993年，当时他们在厄瓜多尔举办的美洲杯决赛中击败了墨西哥队。

他们的对手巴西自从2007年在委内瑞拉获胜后就再也没有获得过这项荣誉。