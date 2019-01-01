打消疑虑 阿根廷主帅：对巴西阿圭罗会首发
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阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡罗尼证实塞尔吉奥·阿圭罗将在周二美洲杯半决赛对阵巴西的比赛中首发出场。
31岁的阿圭罗在本届美洲杯的四场比赛中有三场首发，在对阵卡塔尔和委内瑞拉的比赛中，他分别打进一球，并分别为梅西和劳塔罗·马丁内斯送上助攻。
在一些人对这位曼城球星在四强中首发阵容中的位置表示怀疑之际，阿圭罗是斯卡罗尼在赛前新闻发布会上唯一确认的人选。
“我能确定的是阿圭罗将会是首发。”斯卡罗尼说：“人们总是怀疑阿奎罗，他最终会上场。”
这位阿根廷主帅还拿梅西的入选情况开玩笑——这位超级前锋在他的四场比赛中只有一个进球，没有达到最佳状态。
“其他的还没有确定，甚至梅西也没有。”笑着的斯卡罗尼补充道。
阿根廷要想进入美洲杯的决赛，就必须扭转糟糕的战绩。巴西是美洲杯东道主，可以说是夺冠热门。
桑巴军团从未在正式比赛中主场输给阿根廷，一共取得8胜2平。
斯卡罗尼相信蒂特的球队最有希望赢得美洲杯：“他们处在一个重要的位置。他们在一起打了很长一段时间了，教练已经执教很长一段时间了。这对他们来说是一个优势。巴西是美洲杯的夺冠热门，这是每个人都想击败的对手。”
阿根廷上一次赢得美洲杯是在1993年，当时他们在厄瓜多尔举办的美洲杯决赛中击败了墨西哥队。
他们的对手巴西自从2007年在委内瑞拉获胜后就再也没有获得过这项荣誉。