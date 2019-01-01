打抱不平 鲁尼：MLS的本土球员工资过低

这位前曼联球星说，他认为随着集体谈判协议越来越接近，情况应该有所改变。

韦恩·鲁尼表示，他认为美国职业足球大联盟（MLS）的美国本土球员工资过低，今年冬天联盟将在就一项新的劳资协议进行谈判。

鲁尼自2018年夏天以来一直效力于华盛顿联队，他在MLS的生涯将在本赛季结束后结束，他将返回英格兰加盟德比郡。

联盟现有的集体谈判协议将于2020年1月31日到期，在2015年的最近一次谈判中，球员们曾威胁要在最后时刻达成协议之前罢工。

这一次，重点是增加工资、提供更好的旅行住宿和增加球员的流动，实现在四年前的最后一轮谈判中获得的自由球员的有限形式。

由于球员们仍然不是乘坐包机，而且工资是按照联盟的工资帽结构支付的，鲁尼说，他认为美国职业足球大联盟的球员应该得到比他们现在得到的更多。

“我觉得美国球员的工资太低了。”他告诉ESPN：“我觉得他们应该得到更多的钱来与世界其他地区的足球保持同步，而且在美国体育方面也是如此。我并不是说这对我有好处，很明显我下个赛季将不会在联赛中。我认为要对那些和所有人从事同样工作的球员公平，他们有权利赚更多的钱。”

他补充说：“我认为航班的问题在于，你获得了这么多包机，我认为如果一个团队想要包机，他们应该能够尽可能多地包机。他们应该可以用它做任何他们想做的事情。”

鲁尼在华盛顿联队的45场联赛中打入23球，尽管这位前英格兰前锋最近因为生病和红牌停赛错过了一系列比赛。华盛顿联目前在东部联盟中排名第五，有望打入季后赛。

鲁尼说他对球队的机会充满信心，尽管他在华盛顿的时间即将结束，但他认为球队已经准备好进入最后冲刺阶段。

“我认为不同的是上个赛季我们踢得很有信心，我们没有什么可以输的。我们踢了很多比赛，很明显我们有很多主场比赛，但是我们踢得很有信心，我们正在努力取得成绩，争取进入季后赛。今年，从球队的角度来看，情况更加不稳定，但我们在一起已经有很长一段时间了，整个赛季我们都处于季后赛的位置，所以我认为这就是联赛。这是相当不稳定的，那些设法在反弹中取得一些胜利的球队将有很大的机会进入季后赛。”