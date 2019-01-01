打抱不平 盖耶：马内至少应该进入金球奖前三

这位巴黎圣日耳曼的中场球员认为红军前锋应该获得更多认可。

根据塞内加尔队友伊德里萨·盖耶的说法，利物浦球星萨迪奥·马内至少应该获得金球奖前三名。

本周一，莱昂内尔·梅西获得了创纪录的第六个金球奖，马内排在巴塞罗那前锋、利物浦队友维吉尔·范戴克和尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多之后，位列第四。

巴黎圣日耳曼和塞内加尔中场盖耶认为马内在他辉煌的一年之后应该得到更多。

“他应该站在领奖台上。”盖耶在周三巴黎圣日耳曼2-0战胜南特后说：“对我来说，他应该获得金球奖，或者至少是领奖台。不幸的是，他是第四名，这是一个遗憾。我为他感到难过。这是所有塞内加尔人的骄傲。以他上赛季的表现，他应该得到更好的。”

盖耶并不是唯一一个认为这位利物浦球星应该获得更多金球奖认可的人，库亚特认为如果马内是巴西人或欧洲人，他会获得这个奖项。

“对我来说，这个金球奖是属于萨迪奥·马尼内的，这是毫无疑问的。听着，如果萨迪奥是巴西人，或者是欧洲人，那就没有什么可争辩的了。”

“他应该直接获得这个奖项，那不是因为我在国家队比赛中与他并肩作战，也不是因为我了解他；这就是看足球比赛的人的感受。回去看看他为俱乐部和国家队所做的一切，你会发现没有人比他做得更好。”

“我们都知道梅西真的很好，也许是最出色的球员，但上个赛季，算了吧。”