打抱不平 卡拉格：萨拉赫的价值被利物浦球迷低估

前红军球星认为这名埃及前锋是安菲尔德的关键人物，但他承认并不是每个人都和他有同样的看法。

杰米·卡拉格表示，利物浦球迷将考虑以1.3亿英镑的价格出售默罕默德·萨拉赫，尽管价码惊人，但他被认为萨拉赫“没有得到足够的重视”。

卡拉格相信很多人会很乐意以合适的价格出售萨拉赫，他告诉天空体育：“我认为莫·萨拉赫被外界认为是世界级的，但是对于利物浦球迷来说，我认为他的价值被低估了。”

“当然，从第一个赛季到现在他所做的事情，有一些下降。但他永远不可能在一个赛季里再进47个球。”

其他球队

“对利物浦球迷说，看看社交媒体，我认为利物浦有6名世界级球员。我认为他们有门将、特伦特·亚历山大-阿诺德、维吉尔·范戴克、萨迪奥·马内，罗伯托·菲尔米诺和萨拉赫。”

“我想，如果你问利物浦球迷，他们是否愿意用另外五名球员换一大笔钱，他们都会说不，不管多少钱。”

“他们不可能卖掉阿利森或范戴克。但如果你出价1.3亿英镑收购萨拉赫，他们会考虑的。这就是为什么我说他被低估了。”

自2017年夏天以来，莱昂内尔·梅西是唯一一个在制造进球方面超过萨拉赫的人，但利物浦正在与巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩和多特蒙德边锋桑乔等人的巨额转会联系在一起。

“萨拉赫会丢球，但他也会进球。”卡拉格补充道：“萨拉赫也助攻了很多次。自从加盟利物浦以来，在欧洲五大联赛中，只有梅西的进球加助攻比萨拉赫还多。

“我喜欢他最大的一点就是他从来没有受伤。你看利物浦的比赛，他每周都在那里。102场比赛中出战97场。”

“如果你看每个进球的平均用时，可能还有其他的。但如果我是一名教练，我想要的是一个每周都能上场的球员，从不错过任何一场比赛，而且每次都有贡献。”

“有人说姆巴佩是利物浦的梦想。也许这是不现实的。也有关于杰登·桑乔的说法。这对英超的每一支顶级球队来说都是很现实的。姆巴佩是世界级的，也许他可以超越梅西和罗纳尔多。桑乔即将成为世界级的。”

“但我认为他们在利物浦前两年半的日子里，很难得到这些数据。这就是为什么利物浦需要小心。看看这些数字。在欧洲足坛，只有梅西能超越他。”

“利物浦需要一名攻击型球员，因为萨拉赫可能要去参加奥运会，然后是非洲国家杯，不管怎么说，把奥里吉带到马德里对欧洲冠军来说是不够的。但他们绝对不应该考虑让这名球员离开。”