打开进球账户 美国队长希望赢得队友尊重

这位美国国脚说进球是一种解脱，但是他重申他在俱乐部不是为了取代阿扎尔。

切尔西新援克里斯蒂安·普里西奇承认他觉得自己需要向队友证明自己，但他认为在对萨尔茨堡红牛的热身赛中打入自己在俱乐部的第一个进球可能已经在一定程度上证明了自己。

普利西奇是切尔西球员中唯一的新面孔，因为他们要面对欧足联的转会禁令。他是一月份从多特蒙德签下的，而随着阿扎尔离开斯坦福桥，他的压力也越来越大。

但这位美国国脚并不认为自己是阿扎尔的替代者，他希望做自己。

这位20岁的球员说:“为切尔西打进我的第一个球让我松了一口气。作为一名新签入的球员，我觉得我需要证明自己，我想尽早向人们，尤其是我的队友们，证明我也能踢好比赛。希望我做到了这一点，赢得了他们的尊重。这就是我要做的。我处于进攻位置。我想进球，我想帮助助攻，我想做很多好事。我并不是想填补埃登留下的空缺，他是一个不可思议的球员。我想成为我自己的球员，像那样看待我，为球队尽我所能。”

周三比赛看台上的一个人物是切尔西老板阿布拉莫维奇。

普里西奇是由蓝军新主帅兰帕德介绍给俄罗斯人的，但是他说这位亿万富翁的出现并没有影响到他在球场上的表现。

“当我进球的时候，我并没有想到老板在那里。但很好，他跟我们打了招呼，那是一个美好的夜晚。他说‘欢迎来俱乐部’，真的很友好。”

普利西奇已经和巴克利建立了联系。这位英格兰国脚为美国队长的第二个进球提供了一个完美的传球，他很快赞扬了这位前埃弗顿球员。

“他是一个很容易相处的人。”他补充道。“我不确定他会不会把球传给我，但他从不知道有多远的地方看到了我。这是完美的。我们今天的联系很好。”