打开天窗说亮话 萨里：莫拉塔一个月前就说走

切尔西前锋莫拉塔在一个月前就告知主帅萨里想要离开球队，这也为蓝军引进伊瓜因铺平了道路。

北京时间1月24日凌晨，切尔西俱乐部官方宣布伊瓜因正式租借加盟球队到赛季结束，尽管他未能及时赶上报名参加切尔西对阵热刺的联赛杯半决赛次回合，但他将在接下来的六个月解决萨里阵容中的中锋问题。

而在2017年夏天以5700万英镑身价来到斯坦福桥的莫拉塔则会在近几日内租借加盟马竞俱乐部，也会有永久转会的条款。

萨里说：“莫拉塔是个非常出色的球员，我认为他具备在我的球队中效力的实力。但是在一个月之前，莫拉塔告诉我，他希望转会其他俱乐部。”

“所以在这种心理状态下，他很难在球场上为球队做出100%的努力。不过我认为莫拉塔依然是一位拥有很多潜力的球员。从身体素质和战术角度来说，他是一名优秀的球员，可以适应我的战术。但是这一切在上个月发生了改变，所以我们需要应对措施。”

就是在那时起，萨里告诉切尔西俱乐部他希望引进伊瓜因。

切尔西高层全力支持了萨里的引援方案，他们将已经31岁的伊瓜因带到了斯坦福桥。但是阵中已经有年满32岁的中锋吉鲁，不免让外界质疑蓝军的前锋年龄组成偏大。

但萨里说：“我认为对于射手来说，31岁或者32岁并不太大，当他们在22、23岁时很难持续稳定的进球。”