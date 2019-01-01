打入处子球助红魔取胜 索帅发话这孩子要留

17岁的前锋在周四的欧联杯比赛中成为了红魔的英雄，正是他打入全场唯一进球，为红魔送上了小组赛开门红。

当地时间周四晚间，格林伍德作为首发出现在了与阿斯塔纳的欧联杯第一场小组赛中。19岁的年轻前锋没有辜负红魔主帅索尔斯克亚的厚望，在完成了自己欧战首秀的同时，还打入了自己的红魔处子球。正是这粒进球，帮助红魔1-0在主场战胜对手。

并且，格林伍德还成为了曼联00后球员中第一位收获进球的。索尔斯克亚希望，这粒进球只是这位小将未来红魔生涯中无数进球的开端。

赛后索尔斯克亚告诉媒体：“我们一直与男孩们保持沟通。格林伍德是我们希望留下的球员。”

“他每天跟着比他更出色的球员一起训练，并且更多的比赛时间也让他找到了更好的节奏，他每天都在学习。今天就是对他最好的一个介绍。”

格林伍德的出彩在很大程度上缓解了曼联先后“卸货”卢卡库和桑切斯的锋线危机。索尔斯克亚之前就承认，曼联正在争取这名前锋的选择，他们相信给予格林伍德机会，会让球员和球队实现双赢。

并且挪威人相信，格林伍德具备在老特拉福德成功需要的所有能力。

他继续说道：“在我看来，这是个正确的选择，对于他和俱乐部来说都是如此。他这个赛季对我们来说非常重要。他现在还没有获得太多的时间，但他未来肯定会得到的。”

“能有他在阵容中，你知道有些事情就会发生。他禁区内外都可以完成漂亮的打门。”